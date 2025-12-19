FC Den Bosch krijgt PSV op bezoek in KNVB-beker

PSV gaat in de achtste finale van de KNVB-beker op bezoek bij FC Den Bosch. Dat werd vrijdagmiddag bekend tijdens de loting.

FC Den Bosch bereikte dinsdagavond een plek bij de laatste zestien door de amateurs van Katwijk te verslaan. De winnende 2-1 van debutant Amine Boushaba viel vlak voor tijd.

PSV kende weinig moeite met GVVV. De amateurs keerden met een 3-0 nederlaag terug naar Veenendaal.

RKC Waalwijk, één van de drie ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie bij de laatste zestien, gaat op bezoek bij sc Heerenveen. De ploeg van Sander trainer Duits zette donderdagavond een recordscore neer door met 0-9 te winnen van Derdedivisionist HSC'21.

De achtste finales worden gespeeld op 13, 14 en 15 januari.