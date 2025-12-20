Zó werd Sanders auto gestolen met zijn kinderen (4, 6 en 10) op achterbank

Dit zijn de beelden van de dief die ervandoor gaat met de auto van volkszanger Sander Kwarten, terwijl zijn drie jonge kinderen nog op de achterbank zitten. Wat het begin had moeten zijn van een welverdiende vakantie, eindigt in een ware nachtmerrie.

Op de beelden is te zien hoe de dief, een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, rustig naar de auto loopt en instapt. De auto stond klaar met draaiende motor om op vakantie te gaan. Of de dief op dat moment de kinderen al ziet is niet duidelijk. Hij doet terwijl hij instapt zijn rugzak af en gooit die op de bijrijdersstoel.

Dan zie je hem snel wegrijden. Sander gaat hem in een andere auto achterna. Hij ziet hoe de dader 700 meter verderop uitstapt en zijn kinderen er uit gooit. Die komen er zonder kleerscheuren vanaf, maar zijn helemaal ontdaan van wat er is gebeurd.

