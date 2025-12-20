Gratis aardappels scoren bij boer Corné: 'Iemand kwam zelfs koekjes ruilen'

De aardappels vliegen zaterdagmiddag als warme broodjes over de toonbank bij De Boerenschuur Riel. Nadat aardappelboer Corné de Rooij bleef zitten met tientallen tonnen aardappelen die hij niet verkocht kreeg, besloot hij ze gratis weg te geven. “Klanten komen van heinde en verre.”

Met een grote haal schept boer Corné een flinke hoeveelheid aardappelen van de kar en gooit ze in een plastic zak. “Vorige week stonden we nog op de kerstmarkt in Goirle. Toen hebben we 4500 kilo aardappelen uitgedeeld.” Samen met zijn team, allemaal scheppend op een rij langs de wagen, worden de zakken vlot gevuld. Er klinkt kerstmuziek, iedereen draagt mutsjes. Het doet denken aan de werkplaats van de kerstman. “De mensen reageren heel enthousiast, dat is leuk om te zien.” Verse friet

“We gaan vanavond frietjes eten, dus dan kunnen we ze lekker vers maken”, zegt Nadine. Toen ze zag dat de aardappelen werden uitgedeeld, aarzelde ze geen moment. “Het is zonde voor de boer, maar voor ons wel heel lekker.” Ook Ad uit Alphen loopt met een kruimige buit bij de kar vandaan. “Ik vind de actie heel goed en ik moest toch al even bij de winkel zijn.”

Ook Nadine komt voor een zakje gratis aardappels (Foto: Imke van der Laar.)

Achter de gulle aardappelactie schuilt echter een minder vrolijke reden. “We hebben dit jaar in Nederland te veel aardappelen. De prijs is heel slecht en ze brengen nauwelijks iets op”, vertelt Corné terwijl hij opnieuw een zak vult. “Daarom delen we ze gratis uit. Dat leek ons de beste oplossing.” Door de lage prijs en het grote aanbod zit Corné met duizenden tonnen aardappelen. “De belangrijkste oorzaak is dat er simpelweg te veel zijn geteeld. Achteraf blijkt dat het om zo’n 8,5 procent meer gaat. Dat zorgt voor een overschot.” Normaal levert Corné zijn aardappelen aan bedrijven als Aviko en McCain voor de frietproductie. Maar voor de frietliefhebbers kan de vlag nog niet bepaald uit, een frietje in de cafetaria wordt er niet goedkoper op. Lage prijs

Vorig jaar gingen ze nog voor zo’n 24 cent per kilo van de hand. In goede jaren liep de prijs zelfs op tot 50 cent. Dit jaar blijft daar nauwelijks iets van over: 1,5 cent per kilo. “Zo’n lage prijs hebben we nog niet eerder meegemaakt.” Hoewel hij zijn oogst niet voor de hoofdprijs kan verkopen, krijgt de boer veel steun. “Ze komen echt van heinde en verre. Er belde zelfs iemand uit Breda.”“Op deze manier proberen we er toch samen de schouders onder te zetten en er nog om te lachen”, zegt Corné. Sommige bezoekers willen zelfs iets terugdoen. “Er kwam iemand koekjes ruilen voor een zak aardappelen, terwijl we ze natuurlijk gewoon gratis weggeven.” Een van de ‘aardappelelfjes’ loopt richting de supermarkt met een volle zak. “We willen niks verspillen”, zegt ze. Corné schept ondertussen weer een nieuwe zak vol. “Wie weet staan er in Riel dit jaar met kerst wel extra veel aardappels op het menu.”