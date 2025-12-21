Crisis en woede bij NAC Breda: 'Ik kan dit moeilijk loslaten'

Het is crisis in Breda. NAC Breda verloor zaterdagavond met 0-1 van Telstar en gaat daardoor als hekkensluiter de winterstop in. Supporters zijn boos en bang dat hun club volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie voetbalt. Aanvoerder Boy Kemper begrijpt de woede. “Ik voel ook teleurstelling en boosheid, eigenlijk alles wat negatief is.”

De avond in Breda begon mooi met de ondertekening vanuit NAC en de gemeente Breda voor de erfpachtconstructie van het Rat Verlegh Stadion. Daarmee zet het een belangrijke stap richting een financieel gezonde club. Maar van een groei de komende jaren zal geen sprake zijn als NAC zich niet weet te handhaven in de Eredivisie. Dat wordt een flinke uitdaging voor de Bredanaars, die momenteel op de laatste plaats staan. Na de nederlaag tegen Telstar zaterdag werden de spelers massaal uitgefloten en klonk het ‘schaam je kapot’ door het stadion. Aanvoerder Boy Kemper en meerdere ploeggenoten gingen in gesprek met supporters. “Ze staan in goede en slechte tijden achter ons. Als het minder gaat, dan luisteren we naar ze. Ik vind dat geen probleem.”

Scherpte ontbreekt

Het grote probleem van NAC is het gebrek aan scorend vermogen. “Tegen Telstar kregen we weinig kansen, maar wedstrijden daarvoor misten we de scherpte om de bal tussen de palen te schieten. Het wordt tijd dat we het vizier op scherp gaan zetten. Maar pas als we helemaal niet meer voor de goal gaan komen, moet ik me echt zorgen gaan maken.” De komende dagen is er een kleine vakantie voor de spelers. Vrije dagen die gebruikt moeten worden om fysiek en mentaal op topniveau terug te keren, is de mening van de aanvoerder. “Ik hoopte met een goed gevoel de feestdagen in te gaan, maar dat kun je nu niet zeggen. Het is moeilijk om dit los te laten, want je ontkomt er niet aan. Mensen spreken je op straat aan en op tv en internet gaat het altijd over voetbal. Ik ben er wel van overtuigd dat als we keihard werken 2026 alsnog een mooi jaar gaat worden.”

"Ik ben ervan overtuigd dat 2026 alsnog een mooi jaar gaat worden."

Voor Carl Hoefkens geen Home Alone op televisie tijdens de kerstdagen. De Belgische trainer gaat in de vakantie veel beelden van de eerste competitiehelft bekijken. “Die heb ik al eerder gezien, maar er komen altijd nieuwe dingen naar voren. Daarbij kijk ik ook kritisch naar mezelf. Een grote uitdaging is voor ons allemaal om rustig te blijven en de juiste dingen te blijven doen.” De kans is aanwezig dat NAC de komende dagen de transfermarkt op gaat. Vooral in de voorhoede zal de technische leiding speuren naar versterkingen, aangezien Hoefkens het niet ziet zitten in bijvoorbeeld Sydney van Hooijdonk. “We zullen zien wat er gaat gebeuren. Als club kijken we wat het beste is voor het team en daarna nemen we een beslissing.” De Belg hoopt in 2026 de passie van de supporters weer te zien. “Ze waren vandaag top, vanaf de eerste minuut hebben ze ons honderd procent gesteund. Als het goed gaat zijn ze er, maar ook in slechte tijden. Die passie zal nooit veranderen. We gaan ons stinkende best doen om uit deze situatie te komen.”