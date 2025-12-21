Auto gestolen met kinderen er in: Sander en familie komen bij op vakantie

Volkszanger Sander Kwarten uit Breda en zijn gezin zijn nog altijd in shock nadat een dief er met zijn auto vandoor ging, terwijl zijn kinderen op de achterbank zaten. Na een mediastorm, een chaotische nacht en een lange autorit kan het gezin op vakantie voorzichtig weer op adem komen. “De kinderen lijken er minder mee bezig, maar het zit nog wel in hun hoofdjes.”

Zaterdagochtend om vijf uur staat Sander samen met zijn gezin klaar voor vertrek. De tassen zijn ingepakt, de kinderen zitten al op de achterbank met hun iPad in de aanslag en de auto draait warm. Sander en zijn vrouw Sylvana lopen nog even het huis in om de deur af te sluiten. Maar op dat moment gaat het mis: een onbekende man stapt in de auto en rijdt weg, met hun dochter van 4 en zoons van 6 en 10 nog op de achterbank. Sander aarzelt geen moment en rent achter de auto aan, maar al snel beseft hij dat hij het niet gaat winnen. “De wereld zakt onder je voeten weg." Nacht vol chaos

Zondagochtend komen Sander en Sylvana uiteindelijk aan op hun vakantieadres in Oostenrijk. Het is een hectische nacht geweest voor de volkszanger. Hij haalt zijn auto terug in België, probeert alsnog op vakantie te vertrekken en krijgt ondertussen veel media-aandacht van nationale en internationale pers na berichtgeving van Omroep Brabant. "Ook in België leefde het enorm."

“Het was heel zwaar. We kwamen rond zeven uur ’s ochtends aan, hebben heel even geslapen, maar waren constant in de weer”, vertelt Sander vanuit een restaurant in Oostenrijk. “Het voelt nog steeds onwerkelijk. Het is nog vers, dus we zijn echt nog in shock.”



Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dief in de auto stapt en er vandoor gaat: