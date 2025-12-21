Auto gestolen met kinderen er in: Sander en familie komen bij op vakantie
Volkszanger Sander Kwarten uit Breda en zijn gezin zijn nog altijd in shock nadat een dief er met zijn auto vandoor ging, terwijl zijn kinderen op de achterbank zaten. Na een mediastorm, een chaotische nacht en een lange autorit kan het gezin op vakantie voorzichtig weer op adem komen. “De kinderen lijken er minder mee bezig, maar het zit nog wel in hun hoofdjes.”
Zaterdagochtend om vijf uur staat Sander samen met zijn gezin klaar voor vertrek. De tassen zijn ingepakt, de kinderen zitten al op de achterbank met hun iPad in de aanslag en de auto draait warm.
Sander en zijn vrouw Sylvana lopen nog even het huis in om de deur af te sluiten. Maar op dat moment gaat het mis: een onbekende man stapt in de auto en rijdt weg, met hun dochter van 4 en zoons van 6 en 10 nog op de achterbank.
Sander aarzelt geen moment en rent achter de auto aan, maar al snel beseft hij dat hij het niet gaat winnen. “De wereld zakt onder je voeten weg."
Nacht vol chaos
Zondagochtend komen Sander en Sylvana uiteindelijk aan op hun vakantieadres in Oostenrijk. Het is een hectische nacht geweest voor de volkszanger. Hij haalt zijn auto terug in België, probeert alsnog op vakantie te vertrekken en krijgt ondertussen veel media-aandacht van nationale en internationale pers na berichtgeving van Omroep Brabant. "Ook in België leefde het enorm."
“Het was heel zwaar. We kwamen rond zeven uur ’s ochtends aan, hebben heel even geslapen, maar waren constant in de weer”, vertelt Sander vanuit een restaurant in Oostenrijk. “Het voelt nog steeds onwerkelijk. Het is nog vers, dus we zijn echt nog in shock.”
Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dief in de auto stapt en er vandoor gaat:
De zanger is net klaar met een optreden. “We hebben bizar veel reacties gekregen, zelfs te veel om allemaal te beantwoorden. Wolter Kroes kwam me net nog even een hart onder de riem steken bij het optreden.”
Proberen door te gaan
Nu het optreden erop zit, kan de familievakantie eindelijk beginnen. “Het is hier mooi helder weer, de kinderen hebben vanmiddag even gesleed en we zitten nu samen te eten”, vertelt hij. Ondanks alles proberen ze het beste ervan te maken. “Je moet je rug recht houden. We praten erover, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten.”
Sander zet uiteindelijk de achtervolging in met een andere auto. De dief die met zijn auto wegreed, beseft na enige tijd dat er kinderen op de achterbank zitten en gooit hen langs de weg uit de auto. Terwijl Sylvana zich over de kinderen ontfermt, probeert Sander de dief nog te achtervolgen, maar zonder succes.
“Ik ben nu liever hier dan ergens anders”, zegt hij. “De kinderen kunnen in de sneeuw spelen en lijken er minder mee bezig, maar het zit nog wel in hun hoofdjes. Dat merk je aan hun gedrag en aan de nachtmerries.”
Aangehouden
Uiteindelijk wordt de dief met de BMW van Sander in België van de weg gereden door de politie. Een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. Bij de politie is bekend dat hij vaker dit soort delicten pleegt.
“Zo meteen gaan we eerst even bijslapen”, zegt een vermoeide Sander. “Het is met een sisser afgelopen, maar we hebben wel een flinke klap gekregen. Nu hebben we even quality time, zodat we het nieuwe jaar met een frisse start kunnen beginnen.”