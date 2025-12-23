Herberg bijna vol in Werkendamse haven: 'Net een potje Tetris'

De herberg was vol voor Jozef en Maria, maar ook voor schippers is het voor Kerstmis lastig om een plekje te vinden in de havens van Werkendam. Als reddende engelen klaren havenmeesters Jan en Lou de puzzel. “Net een potje Tetris.”

“Hier valt een gaatje, dus daar kan een schip liggen.” Vanuit het havenkantoor in Werkendam, dat uitkijkt op de volle Beatrix- en Biesboschhaven, zijn havenmeesters Jan Smit en Lou Goedel druk in de weer met schepen inparkeren voor de feestdagen.

“Alle schippers die Werkendam als thuishaven hebben, willen hier graag met kerst liggen”, vertelt Smit. Maar een ligplaats vinden in de op één na grootste binnenhaven van Nederland, is nog niet zo makkelijk deze kerst.

Er is namelijk sprake van ‘chronisch ruimtegebrek’ in de havens van Werkendam, voornamelijk voor de maritieme bedrijven. “Die willen groeien en dan moet je haven ook kunnen groeien”, zegt Goedel. Een nieuwe, derde haven wordt naar verwachting pas na 2030 gerealiseerd.

"Wie het eerst komt, die het eerst maalt. De herberg is vol met 115 schepen."

Dus is het proppen komende feestdagen. Of er deze kerst nog plek is in hun herberg, kunnen de twee havenmeesters zien op een digitale, interactieve kaart. “Het is een hele grote puzzel”, laat Goedel zien op zijn computerscherm. Hij vergelijkt het met een potje Tetris. “We proberen zoveel mogelijk schepen in de haven te krijgen.”

Vanaf 15 december worden er geen plekjes meer vrijgehouden in de haven van Werkendam. “Dan geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt”, zegt Goedel. “De herberg is vol met 110 tot 115 schepen, afhankelijk van de grootte van de schepen.”

Schippersfamilie Kornet heeft gelukkig al een plaatsje in de herberg kunnen bemachtigen. “Ik heb in maart al gereserveerd om hier te kunnen liggen met mijn schip”, zegt schipper Marius Kornet. “En dan is het een beetje de hoop en de gok dat je bij elkaar terecht kan komen.”

Schippersfamilie Kornet heeft op tijd een ligplaats voor kerst gereserveerd in de haven van Werkendam (foto: Niek de Bruijn)

“Dat is dit jaar goed gelukt”, vervolgt hij tevreden. Zijn familie ligt naast elkaar, waardoor broers, zussen, neefjes en nichtjes van dek naar dek kunnen lopen. “We zijn het hele jaar op pad met het schip. Dat je elkaar allemaal tegelijkertijd ziet, gebeurt eigenlijk nooit.”

Of een schipper die momenteel op de Duitse Midden-Rijn vaart met kerstavond nog aan kan meren in de haven van Werkendam, is nog maar de vraag. “Die moet maar contact met ons houden of er dan nog plek is”, zegt havenmeester Smit. “Op een gegeven moment is de herberg vol.”