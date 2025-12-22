Na vuurwerkongeval kan Willem (19) steeds beter zien en zelfs fietsen

Voorzichtig goed nieuws voor de 19-jarige Willem van Ansem uit Bakel. Nadat hij twee jaar geleden tijdens de jaarwisseling blind raakte aan zijn beide ogen, kan hij eindelijk weer een beetje zien en zelfstandig wandelen. "En soms stiekem ook alleen naar huis fietsen," lacht hij. Al vindt zijn moeder dat maar niets.

Het waarschuwen van anderen is de belangrijkste reden om in de media te verschijnen. "Let op met drinken van tevoren. Zet altijd een vuurwerkbril op en let ook goed op of mensen te dichtbij staan", was in 2024 zijn boodschap . Die boodschap blijft hetzelfde.

Zelfstandig lopen Gelukkig gaat het inmiddels een stuk beter met de nuchtere Bakelaar. "Ik herken mijn vrienden in de kroeg, op bekende plekken kan ik zelfstandig lopen zonder iemands schouders vast te houden en ik kan de verpakkingen in de supermarkt weer zien. Dat maakt alles leuker en makkelijker."

Toen Willem tijdens de jaarwisseling van 2023 op 2024 met zijn sigaret een afgebroken vuurpijl aanstak, ging het mis. "De pijl knalde meteen uit elkaar." Vanaf dat moment kan hij zich weinig meer herinneren. Een paar maanden en een hoop operaties later, kon hij alleen het verschil tussen licht en donker zien.

Hoornvliestransplantatie

Willem staat op de lijst voor een hoornvliestransplantatie. "Geen idee wanneer dat gaat gebeuren, maar als ik nu al met zo'n beschadigt hoornvlies meer zie, dan denk ik dat het met een helder hoornvlies alleen maar beter wordt." Zodra het kan zou hij zijn oude werk als vrachtwangenmonteur weer willen oppakken.

Willem's moeder Anke is ontzettend trots op de optimistische blik van haar zoon. "Omdat hij zo positief is, zijn wij er ook positief in gaan staan." Maar dat is niet altijd zo geweest. "Ons hele leven stond op z'n kop. Zoiets gun je niemand."

Nu Willem heel langzaam wat beter gaat zien, verkent hij steeds meer zijn grenzen. "Dat is niet altijd even makkelijk. Hij kan heel moeilijk omschrijven wat hij wel en niet ziet. Dus hoe moeten wij dan bepalen wat hij wel en niet mag?"

Vrienden en vriendin aan zijn zij

Soms fietst Willem stiekem in z'n eentje naar huis. "Dan heeft hij anderhalve kilometer alleen gefietst. Zijn vriendin rijdt er gelukkig wel achteraan met de auto. Maar ja, als moeder zijn denk je dan niet: Leuk! Dat heb je goed gedaan!", vertelt zijn moeder.

Het waren twee bewogen jaren, maar toch kijkt Willem met warme gevoelens terug. "Ik heb ook mooie dingen ervaren. Bijvoorbeeld dat ik vrienden heb die alles voor me doen en alles willen geven. En je vriendin die bij je blijft als je zoiets meemaakt. Als het toch al gebeurd is, kun je beter naar de mooie dingen dan naar de vervelende dingen kijken."