Oud-ASML-baas over Chinezen die chipmachine nabouwen: 'Volkomen logisch'

Oud-ASML-topman Peter Wennink is niet onder de indruk van het nieuws dat China een werkend prototype zou hebben gebouwd van een EUV-chipmachine, een technologie waar ASML wereldwijd het alleenrecht op heeft. “Volkomen logisch dat ze het proberen”, zegt hij in het NPO Radio 1-programma Geld of je Leven .

Persbureau Reuters meldde vorige week dat China een doorbraak heeft geboekt in de ontwikkeling van zulke machines. Voor het eerst zou er een werkend prototype zijn gemaakt, waarbij oud-medewerkers van ASML een belangrijke rol zouden hebben gespeeld.

Ook de mogelijke betrokkenheid van oud-ASML’ers verrast hem niet. “Daar is mij niets van bekend. Om wie gaat het dan? Mensen van de servicedienst in China? Dat zijn niet degenen die de EUV-machines hebben bedacht.”

Wennink reageert laconiek. “Ik heb geen idee wat voor machine dit is. De eerste prototypes zijn al twintig jaar geleden gebouwd.”

Volgens Wennink is het logisch dat China probeert om zelf EUV-machines te ontwikkelen. “China is de tweede economie ter wereld. Als zo’n land vreest dat het wordt afgesneden van deze technologie, dan gaat het die vanzelf zelf ontwikkelen.”

De oud-topman benadrukt dat China nog lang niet op het niveau van ASML zit. “ASML ligt zo ver voor op het gebied van geavanceerde lithografie dat het nog jaren zal duren voordat de Chinezen in de buurt komen.