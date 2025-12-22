Horecazaken in Eindhoven blijven minimaal een jaar dicht na brand

Horecazaken Giornale en Sopranos in Eindhoven blijven minimaal een jaar dicht door de schade die er is ontstaan bij een brand vorige week. Dit hebben de restaurants maandagavond bekendgemaakt.

De eigenaresse van Sopranos en Giornale was zondagnacht met personeel aan het naborrelen toen zij werd gebeld door de alarmcentrale. Zij leeft sindsdien net als het personeel in een nachtmerrie. Na de brand moesten zij in totaal 1500 kerstgasten afbellen .

Vorige week brak er brand uit in de gezamenlijke spoelkeuken van de restaurants. Doordat de zaken aan de achterkant met elkaar zijn verbonden raakten beide horecazaken beschadigd.

De afgelopen dagen heeft de verzekering de tijd gehad om de schade in de panden vast te stellen. "Daaruit is gebleken dat de brand volledig buiten onze schuld om is ontstaan, pure pech heeft ons getroffen", staat er in het bericht.

Minimaal een jaar dicht

Het slechte nieuws is, dat er zoveel schade is binnen de panden dat ze allebei volledig gestript moeten worden. "De verwachting is dat de opbouw minimaal een jaar zal duren en we de deuren van zowel Sopranos als Giornale dus ook een jaar gesloten zullen moeten houden."

Ook Tokio by Night tijdelijk dicht

Ook de naastgelegen horecazaak Tokio by Night werd door de brand getroffen. In het Facebookbericht van Giornale is te lezen dat de schade bij de buren wel minder erg is. Zij hopen dat hun buren snel weer open kunnen.

Het is niet bekend hoelang Tokio by Night door de brand dicht moet blijven.