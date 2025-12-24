Golf van inbraken bij brandweer, dieven stelen cruciale reddingsapparatuur

Meerdere brandweerkazernes zijn de afgelopen tijd doelwit geweest van inbrekers. De meest recente inbraak was bij de brandweer in Zundert. Eerder werd er ingebroken in Bladel en Heeze en er zou ook een poging zijn gedaan in Hilvarenbeek.

De brandweer van Zundert meldt op Instagram dat in de nacht van zondag op maandag werd ingebroken. Daarbij is belangrijk reddingsmateriaal gestolen. “Afgelopen nacht zijn wij helaas slachtoffer geworden van een enorm laffe daad. Ons hydraulisch redgereedschap is gestolen!” schrijft de brandweer op Instagram. “Dit gebruiken we normaal gezien om mensen uit benarde posities te verwijderen die, al dan niet zwaargewond, vast zitten in hun voertuig.” Bladel en Heeze

Vijf dagen eerder werd ingebroken bij de brandweerkazerne in Bladel. Dat gebeurde rond vier uur in de nacht. Aan de voorzijde van de kazerne is met een steen het raam van de roldeur ingegooid. Daarbij zijn redgereedschap en accu’s van onze brandweerwagen meegenomen", schrijft de brandweer van Bladel op Instagram.

Op 6 december was het raak in Heeze. Daar werd ingebroken bij de brandweerkazerne aan de Oude Stationsstraat. Volgens de politie gebeurde de inbraak vermoedelijk tussen 01.45 en 02.30 uur ’s nachts. Een deel van de ruit van de kazernedeur werd kapot geslagen en scherven lagen op de stoep voor het pand.

Inbraken in Heeze en en Bladel (foto: brandweer).

Diefstallen in heel Nederland

Holmatro uit Raamsdonksveer, de grootste leverancier van reddingsapparatuur voor de brandweer in Nederland, herkent het beeld. Het bedrijf levert aan 23 van de 25 veiligheidsregio’s en ziet dat er in heel Nederland inbraken plaatsvinden bij brandweerkazernes. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant reageert geschrokken op de inbraak. "Natuurlijk raakt het ons en maken wij ons zorgen. Het is onacceptabel dat er materiaal wordt gestolen dat wij nodig hebben om mensen en dieren in nood te helpen. We hebben direct aangifte gedaan en de politie is een onderzoek gestart", laat de regio weten. Samen met de politie worden extra stappen gezet om nieuwe inbraken te voorkomen. Ook de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant, waar de inbraken in Heeze en Bladel plaatsvonden, maakt zich zorgen. Volgens de regio heeft een inbraak directe gevolgen voor het werk van de brandweer, omdat een post tijdelijk minder goed inzetbaar is. Om herhaling te voorkomen, zijn interne maatregelen aangescherpt, zoals een 'snellere en betere reactie' wanneer een alarm afgaat.