'Jeugdspelers FC Den Bosch mogelijk betrokken bij zware mishandeling Duke'

Bij de zware mishandeling van de 21-jarige Duke Barning op de Elfde van de Elfde in Den Bosch zouden jeugdspelers van FC Den Bosch betrokken zijn. Dat meldt De Telegraaf. De club uit de Keuken Kampioen Divisie laat dinsdag via een woordvoerder weten op de hoogte te zijn dat er iets speelt, maar geen feiten en details van de zaak te hebben.

Duke uit Oisterwijk werd op de Elfde van de Elfde mishandeld na een woordenwisseling met een groepje in een café in Den Bosch. De groep mannen trok het slachtoffer op de grond en schopte en stampte hem op zijn hoofd. Hij hield er een gat in zijn schedel aan over. Ook was zijn oogkas gebroken en zat zijn kaak op slot. Hij heeft nog altijd last van de gevolgen .

Jeugdspelers van FC Den Bosch

Woensdag werden drie Bosschenaren aangehouden. De Telegraaf schrijft nu dat de drie verdachten jeugdspelers van FC Den Bosch zouden zijn.

"De club is op de hoogte van het feit dat er een zaak speelt waar mogelijk personen bij zijn betrokken die in de jeugdopleiding actief zijn", laat een woordvoerder van FC Den Bosch weten. "Het kan echter ook zo zijn dat dit niet zo is. Wij hebben geen kennis van de feiten en details van de zaak. De club heeft op dit moment geen informatie waaruit betrokkenheid van mensen uit de jeugdopleiding blijkt."

Mocht dat wel het geval zijn dan gaat FC Den Bosch daarover in gesprek met de betrokkenen. "Dat zal gevolgen hebben. We moeten uiterst voorzichtig zijn om personen te veroordelen en beoordelen op basis van incomplete informatie. Tot die tijd doen we verder geen inhoudelijke uitspraken."

Verwijderde foto's

De Telegraaf schrijft dat de portretfoto's van de bewuste spelers van de website zouden zijn gehaald, maar dat heeft volgens de woordvoerder niks te maken met deze zaak. "Onze website is recent vernieuwd. Er stonden veel oude foto’s en teksten op, ook bij de jeugdopleiding." Volgens de voetbalclub is één van de namen die genoemd wordt geen speler meer van de club.