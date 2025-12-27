Hartverwarmende reacties steunen Suzanne enorm na Mexicaanse nachtmerrie

Een mooie zonvakantie in Mexico eindigde voor de Astense Suzanne van Herk in november in een nachtmerrie. Een operatie, een peperdure rekening en een flink vertraagde terugreis naar Nederland. Nog dagelijks heeft ze last van een zeer ongelukkige val op een Mexicaans strand. De steun die ze kreeg van soms volledig onbekende mensen deden haar enorm veel. "Zo bijzonder, zo hartverwarmend."

Het moest een mooie familievakantie worden in Mexico voor Suzanne van Herk. Maar een ongelukkige val op het strand veranderde alles. De Astense brak een ruggenwervel, belandde in een privékliniek en de meeste kosten bleken voor eigen rekening te komen. Want de reisverzekering dekte de operatie niet, vertelde Suzanne in november tegen Omroep Brabant. De rekening die voor Suzanne bleef liggen was immens, 56.000 euro. Vriendinnen startten een crowdfundingsactie, waarmee tot nu toe ruim 20.000 euro is opgehaald. "Zo bijzonder, zo hartverwarmend. Er zaten mensen bij, onbekenden. Die doneren 5 euro. Ze kunnen dat misschien helemaal niet missen, maar ze doen het wel. Daar moet ik zo vaak aan denken. Alleen al voor die mensen voel ik me verplicht om weer helemaal de oude te worden."

"Ik kan niet lang zitten, niet lang staan. Ik moet tussendoor echt mijn rust pakken."

Want hoewel Suzanne wel weer op de been is, is ze nog lang niet hersteld van de operatie aan haar rug. "Het gaat nu redelijk, sommige bewegingen zijn nog erg pijnlijk. Ik kan niet lang zitten, niet lang staan. Ik moet tussendoor echt mijn rust pakken", vertelt Suzanne. Werken kan ze nog niet en daar baalt ze enorm van. "Dat zit er niet in. Ik sta 's morgens op en denk dan dat het wel gaat. Ik doe wat huishoudelijke klusjes, na de middag laat ik mijn hondje uit en denk dan: 'mmmm. Volgens mij was dit teveel.' Ik moet dan weer even gaan liggen en zo probeer ik dan richting de avond te gaan."

"Ik zit nog op een aantal facturen te wachten. De telefoonrekening zal gigantisch zijn."

Dat de operatiekosten in Mexico voor eigen rekening kwamen, was de tweede klap die Suzanne in Mexico te verwerken kreeg. Dat medische kosten niet automatisch gedekt worden door een reisverzekering was voor veel mensen onbekend. Suzanne: "We kregen nog wel bericht van de verzekering. De kosten die we nog gemaakt hebben voor het langere verblijf en taxikosten mogen we nog indienen. Verder zit ik nog op een aantal facturen te wachten. De telefoonrekening zal gigantisch zijn." Om in de toekomst niet meer onaangenaam verrast te worden, heeft Suzanne bij haar reisverzekering nu wel de juiste vinkjes gezet. "Die verzekering hadden we al meer dan twintig jaar. Voor dat we gingen had ik gecheckt op werelddekking, dat de kinderen meeverzekerd waren. Maar dat ene, de medische kosten, dus niet..."

"Als dit de limiet is en blijft... Dan wordt het echt heel vervelend."