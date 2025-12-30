Hoogtepunten van Stuifmail 2025: 'Mensen kijken meer naar de natuur'

Een recordaantal lezers heeft boswachter Frans Kapteijns in 2025 bedolven onder Stuifmail-inzendingen. Het was voor hem knaplastig om vijf hoogtepunten uit de natuur op een rijtje te zetten, maar het is hem gelukt. "Ik vind alles verrassend", zegt hij.

Sinds 2003 beantwoordt de boswachter prangende vragen van Omroep Brabant-lezers. Van ‘wat is dat voor een diertje op mijn kerstboom?’ tot aan vragen over een feloranje paddenstoel. “Het is altijd ontzettend leuk wat er allemaal binnenkomt”, zegt hij.

Als Frans terugkijkt op 2025, ziet hij een jaar met de meeste lezersvragen ooit. Daar is hij trots op. “We hebben het voor elkaar gekregen dat mensen meer en meer naar de natuur kijken. Ik hoop dat mensen door vragen te stellen de natuur steeds mooier gaan vinden. En meehelpen om de natuur beter te beschermen.”

Hij heeft zich naar eigen zeggen ‘peentjes zitten zweten’ om een top vijf van het afgelopen jaar te maken. Dit is 'm dan:

Een bijzondere vogeldrinkbak

Een bijzondere verschijning in de vogeldrinkbak bij Jan en Jet uit Nuland. Twee ijsnaalden die leken op ijsstalagmieten, maar een het bleken ‘ijsnaalden’ te zijn. Ook wel omgekeerde ijspegels. “Die zie je ook niet elke dag”, weet Frans.

Hoe ontstaat dit? Ook daar heeft Frans antwoord op. “Water bevriest in een drinkbak. Omdat ijs uitzet, heeft het meer ruimte nodig”, legt hij uit. Door de gesloten drinkbak wordt het water juist naar boven geduwd. Dat water bevriest dan weer.