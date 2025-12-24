Brandweer boos over golf van inbraken: 'Dit had levens kunnen kosten'

De recente golf van inbraken bij brandweerkazernes zorgt voor onrust onder de brandweer. De verontwaardiging over het stelen van cruciale reddingsapparatuur is groot. "Dit had levens kunnen kosten."

Nadat vorige week al werd ingebroken bij de brandweerkazernes in Bladel, Heeze en Hilvarenbeek, was het deze week raak bij de kazerne in Zundert. Telkens hadden de dieven het gemunt op cruciale reddingsapparatuur . Hydraulisch gereedschap waarmee bijvoorbeeld auto's kunnen worden opengeknipt en mensen kunnen worden gered.

Postcommandant Roy Verdaesdonck van de brandweer in Zundert is boos over de inbraak bij zijn kazerne. "Dit is zeer ernstig. Ze hadden het binnen twee, tweeënhalve minuut gefikst. Ik had niet mee willen maken dat we 's nachts een uitruk zouden krijgen, dat we op de kazerne aan zouden komen en dat ons hydraulisch redgereedschap weg zou zijn."

Mensen bevrijden uit benarde situaties

Het enorme gevaarte, dat lijkt op een uit de kluiten gewassen schaar, wordt ingezet bij ongelukken met voertuigen waarbij mensen bekneld zitten. "Ze kunnen dan worden gered uit benarde situaties", legt Verdaesdonck uit. "Deze apparaten kunnen onderdelen uit elkaar drukken. Dit had zeker levens kunnen kosten. Gelukkig zijn er nu geen ongelukken gebeurd, maar dit had heel anders af kunnen lopen."

Alert zijn

Dat de kazerne in Zundert niet het enige doelwit was, maakt Verdaesdonck alleen maar bozer. "Heel de gemeenschap kan hier de dupe van zijn, dat vind ik het ergste eraan. De politie gaat zeker meer surveilleren en we proberen zelf ook alert te zijn. Maar iedereen moet met zijn vingers van onze spullen afblijven zodat wij op straat onze taak kunnen doen."