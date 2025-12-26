Brabanders van het Jaar genieten na: ‘Zóveel lieve reacties’

Honderden berichtjes, belletjes en felicitaties op Facebook. Joseph Penning uit Helvoirt en Angel de Nijs uit Kaatheuvel zijn op eerste kerstdag verkozen tot Brabanders van het Jaar 2025. Ze kregen de titel, omdat ze samen al meer dan dertig jaar met veel liefde en bevlogenheid een drumband voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking begeleiden. Een dag na de ontknoping zijn de twee er nog steeds beduusd van.

Met tranen in de ogen namen Angel en Joseph in de Winter Efteling de titel en het bijbehorende beeldje in ontvangst. Ze konden het bijna niet geloven. "Het is overweldigend. Maar de genomineerden van dit jaar zijn allemaal fantastische mensen, we hebben wat ons betreft eigenlijk met z'n allen gewonnen", zei Joseph stralend. Joseph is al 38 jaar dirigent bij drumband Maurits in Kaatsheuvel. "Ik had wel bij andere slagwerkgroepen gezeten, maar dit was iets heel nieuws", vertelt hij. "De eerste keer dat ik hier was, kreeg ik een arm om mijn nek en een dikke knuffel. Toen was ik meteen verkocht." Angel is voorzitter van de band en ook zij heeft haar hart aan de fanatieke muzikanten verloren. Iedere zondagmorgen repeteren ze samen.

Ook op tweede kerstdag verdwijnt de trotse lach niet van hun gezichten. Samen met de familie geniet het tweetal na. "We hebben ontzettend genoten van de avond", blikt Angel terug. "En ook de drie leden en twee vrijwilligers die in het publiek zaten, vonden het heel speciaal om erbij te zijn." De rest van de 24-koppige band is eveneens reuzetrots op kersverse Brabanders van het Jaar. "Gisteravond kreeg ik een telefoontje van iemand die vertelde dat ze op tv hadden gekeken naar de uitzending, en daarbij vloeiden er zelfs traantjes", zegt Angel ontroerd. De titel is een stuk waardering voor hun jarenlange inzet bij de drumband. "En het motiveert ons ook om er een prachtig jubileumjaar van te maken", zegt Joseph. Binnenkort bestaat Maurits vijftig jaar, en dat wordt sowieso een groot feest. "Daarnaast is het een opsteker om iets te doen voor de maatschappij, want hoe mooi is het om vrijwilliger te zijn?"

Joseph en Angel krijgen het beeld van de commissaris van de Koning (Foto: Marcel van Dorst)