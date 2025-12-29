Buurt in rep en roer over McDonald's die er helemaal niet blijkt te komen

De mogelijke komst van een McDonald’s met drive-through hield de gemoederen in de buurt van de Oisterwijkse bossen de afgelopen week flink bezig. Maar volgens het fastfoodbedrijf zelf is er van zulke plannen geen sprake. Dat terwijl inmiddels zo’n 9400 mensen een petitie ondertekenden tegen de komst van het restaurant. “Er is geen enkel gesprek geweest.”

Het middelpunt van de commotie is een verpauperde horecagelegenheid aan de Oisterwijkse Vennelaan. Vastgoedontwikkelaar Klop Beheer kocht het terrein, waar vroeger onder meer een midgetgolfbaan lag (vroeger Piet Plezier), afgelopen september voor vier miljoen euro. Volgens de ontwikkelaar zou het een geschikte locatie zijn voor één of zelfs twee fastfoodrestaurants. En die uitspraak zorgde voor onrust in Oisterwijk. Omwonenden maakten zich zorgen over de gevolgen voor de natuur, verkeersdrukte en het afval. Er werd zelfs een petitie gestart tegen de vermeende komst van een McDonald’s-vestiging, die inmiddels meer dan 9400 keer is ondertekend. initiatiefnemer Bas Zijlmans trok met stevige woorden ten strijde. "De ontwikkelaar wil daar een McDonalds plaatsen. Dat zou betekenen dat heel het natuurgebied zal komen te overlijden aan de troep!" Zo schreef hij. "Alleen al zoiets bedenken is respectloos naar de natuur."