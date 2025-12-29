Buurt in rep en roer over McDonald's die er helemaal niet blijkt te komen
De mogelijke komst van een McDonald’s met drive-through hield de gemoederen in de buurt van de Oisterwijkse bossen de afgelopen week flink bezig. Maar volgens het fastfoodbedrijf zelf is er van zulke plannen geen sprake. Dat terwijl inmiddels zo’n 9400 mensen een petitie ondertekenden tegen de komst van het restaurant. “Er is geen enkel gesprek geweest.”
Het middelpunt van de commotie is een verpauperde horecagelegenheid aan de Oisterwijkse Vennelaan. Vastgoedontwikkelaar Klop Beheer kocht het terrein, waar vroeger onder meer een midgetgolfbaan lag (vroeger Piet Plezier), afgelopen september voor vier miljoen euro.
Volgens de ontwikkelaar zou het een geschikte locatie zijn voor één of zelfs twee fastfoodrestaurants. En die uitspraak zorgde voor onrust in Oisterwijk. Omwonenden maakten zich zorgen over de gevolgen voor de natuur, verkeersdrukte en het afval.
Er werd zelfs een petitie gestart tegen de vermeende komst van een McDonald’s-vestiging, die inmiddels meer dan 9400 keer is ondertekend.
initiatiefnemer Bas Zijlmans trok met stevige woorden ten strijde. "De ontwikkelaar wil daar een McDonalds plaatsen. Dat zou betekenen dat heel het natuurgebied zal komen te overlijden aan de troep!" Zo schreef hij. "Alleen al zoiets bedenken is respectloos naar de natuur."
Geen plannen
Maar wat blijkt: concrete plannen voor een McDonald’s zijn er helemaal niet. ''Onze naam wordt hier gebruikt en er is veel commotie ontstaan, maar deze locatie staat absoluut niet op ons netvlies”, zegt een woordvoerder van McDonald’s tegen Omroep Brabant.
De woordvoerder zag hoe het nieuws zich de afgelopen dagen verspreidde als een lopend vuurtje. “Maar plannen voor vestiging van McDonald’s op die locatie zijn er niet. We kennen deze vastgoedontwikkelaar ook niet en hebben geen contact gehad. Dit schaadt ook onze naam.”
Aangesproken
Ook een franchisenemer van de fastfoodketen in de regio werd de afgelopen dagen meerdere keren persoonlijk aangesproken op de vermeende plannen, terwijl die er volgens McDonald’s niet zijn.
De woordvoerder erkent dat de komst van een nieuw fastfoodrestaurant vaker tot commotie kan leidden. “Het roept zowel enthousiasme als zorgen van mensen op. Er wordt al snel gedacht aan spookbeelden van extra verkeer en veel afval.”
Volgens het bedrijf zijn die beelden onterecht. "We hebben bijvoorbeeld altijd iemand in dienst die de hele dag bezig is met opruimen. En het idee van duizenden auto's extra op een dag, dat mochten onze franchisenemers alleen maar willen", legt hij uit.
In gesprek met de omgeving
McDonald's benadrukt dat het bedrijf normaal gesproken juist vroegtijdig het gesprek aangaat met de omgeving. “Als er daadwerkelijk plannen zouden zijn, waren we al veel eerder in gesprek geweest met omwonenden. Ik begrijp de zorgen, iedereen mag daar iets van vinden, maar wij kiezen altijd voor openheid en transparantie.”
Volgens de woordvoerder lijkt het erop dat de naam McDonald’s wordt genoemd om interesse te wekken voor het terrein. “Maar er is geen enkel gesprek geweest. Dit is niet een plek waar wij zouden landen.”