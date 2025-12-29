Politie neemt weer grote hoeveelheid vuurwerk in beslag in Bergen op Zoom

De politie heeft zondag 67 kilo vuurwerk in beslag genomen bij een woning in Bergen op Zoom. Dit gebeurde nadat er een melding via de Vuurwerktelefoon binnenkwam over het afsteken van vuurwerk in een tuin aan de Antwerpsestraat.

Bij aankomst van de handhaving was er geen contact met de bewoner mogelijk, waarna de politie ter ondersteuning ter plaatse kwam.

Binnen troffen de agenten 67 kilo vuurwerk aan, waaronder illegaal vuurwerk. Het materiaal is overgedragen aan het Centraal Onderzoeksteam Vuurwerk (COV). Het is nog niet bekend wie de eigenaar is. De politie gaat de bewoners van het huis verhoren.



Schuurtje

Zaterdag werd in een schuurtje aan de Rijnlaan, een paar straten verderop, ook al een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden. Dat ging om 29 kilo, die de bewoner in een plastic kist bewaarde. De man werkte volledig mee en kreeg een boete. Het vuurwerk wordt vernietigd.



De recente vondsten sluiten aan bij de eerder uitgesproken zorgen van burgemeester Margo Mulder over vuurwerkoverlast in de stad. In een brief aan de inwoners benadrukte zij dat zwaar en illegaal vuurwerk, dat vaak ’s nachts door jongeren wordt afgestoken, de veiligheid van inwoners ernstig bedreigt.



De Vuurwerktelefoon

“Dit soort onrust verpest de stad”, schreef Mulder. Daarom zijn samenwerkingen met de politie, welzijnsorganisaties, jeugdwerkers en straatcoaches aangescherpt om Oud en Nieuw voor iedereen veilig te maken.



De politie roept inwoners op om meldingen van illegaal vuurwerk te blijven doorgeven via de Vuurwerktelefoon.