Supporter die Van der Poel aantikte heeft spijt: 'het laatste wat ik wilde'

De man die wielrenner Mathieu van der Poel maandagmiddag tijdens de Azencross aantikte, heeft spijt van zijn actie. Dat laat hij weten aan de Belgische sportzender Sporza. Vanuit de organisatie wordt geen klacht ingediend tegen de man.

Het incident gebeurde na de eerste ronde van de veldrit in het Belgische Loenhout. Terwijl Van der Poel zich door de modder een weg baant in het peloton, raakt de hand van een toeschouwer zijn bovenbeen. De wielrenner verliest daarbij kort zijn evenwicht en komt bijna ten val, maar weet dat net te voorkomen.

“Ik heb niets tegen Mathieu van der Poel”, reageert de man bij de Belgische zender. “Ik voel me enorm schuldig en dit was totaal niet mijn bedoeling.” Op beelden is te zien dat de hand direct wordt teruggetrokken nadat Van der Poel wordt geraakt.

Excuses aanbieden

De renner zwiert even uit, maar krijgt zijn fiets snel weer onder controle. Hij kijkt om, roept iets en steekt een arm in de lucht, waarna hij zijn weg vervolgt. “Ik hou heel erg van de cross, dus dit is het laatste wat ik wilde laten gebeuren”, zegt de man. “Via deze weg wil ik nogmaals mijn excuses aanbieden aan Mathieu.”