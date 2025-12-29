Supporter die Van der Poel aantikte heeft spijt: 'het laatste wat ik wilde'
De man die wielrenner Mathieu van der Poel maandagmiddag tijdens de Azencross aantikte, heeft spijt van zijn actie. Dat laat hij weten aan de Belgische sportzender Sporza. Vanuit de organisatie wordt geen klacht ingediend tegen de man.
Het incident gebeurde na de eerste ronde van de veldrit in het Belgische Loenhout. Terwijl Van der Poel zich door de modder een weg baant in het peloton, raakt de hand van een toeschouwer zijn bovenbeen. De wielrenner verliest daarbij kort zijn evenwicht en komt bijna ten val, maar weet dat net te voorkomen.
“Ik heb niets tegen Mathieu van der Poel”, reageert de man bij de Belgische zender. “Ik voel me enorm schuldig en dit was totaal niet mijn bedoeling.” Op beelden is te zien dat de hand direct wordt teruggetrokken nadat Van der Poel wordt geraakt.
Excuses aanbieden
De renner zwiert even uit, maar krijgt zijn fiets snel weer onder controle. Hij kijkt om, roept iets en steekt een arm in de lucht, waarna hij zijn weg vervolgt. “Ik hou heel erg van de cross, dus dit is het laatste wat ik wilde laten gebeuren”, zegt de man. “Via deze weg wil ik nogmaals mijn excuses aanbieden aan Mathieu.”
Ongeslagen
Van der Poel zelf reageerde na afloop vrij nuchter op het incident. “Zoiets kan gebeuren”, zei hij. “Ik denk dat die man gewoon aan het supporteren was. Ik heb wel geluk gehad dat ik niet onderuit ging.”
Sportief gezien had het voorval geen gevolgen. Ook in Loenhout won Van der Poel de cross met overtuigende overmacht. De wereldkampioen is dit winterseizoen nog altijd ongeslagen.
Geen klacht
Na het incident nam de politie de man mee voor verhoor. Volgens Sporza volgt er echter geen verdere klacht vanuit de organisatie.
Volgens organisator Golazo was de man dan ook flink onder de indruk en verzekerde hij agenten dat het om een ongelukje zou gaan. "Het is nu aan de politie om daarover te oordelen."