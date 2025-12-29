Van der Poel lastiggevallen door man die hem aanraakt tijdens cross

Wielrenner Mathieu van der Poel is maandagmiddag voor de tweede keer in korte tijd slachtoffer geworden van wangedrag van een toeschouwer. Tijdens de Azencross in het Belgische Loenhout werd hij aangeraakt door iemand uit het publiek. Ondanks het incident won hij wederom overtuigend. Vorige week kreeg Van der Poel tijdens een wedstrijd nog een wolk vape-lucht in zijn gezicht geblazen.

Het gebeurde al in de eerste ronde van de cross. Terwijl Van der Poel zich door de modder een weg baant in het peloton, raakt de hand van een toeschouwer zijn bovenbeen. De renner verliest daarbij kort zichtbaar zijn balans. De hand wordt snel weer teruggetrokken in het publiek. Van der Poel zwiert even uit koers, maar weet zich ternauwernood staande te houden. Hij kijkt boos over zijn schouder, steekt zijn hand op en roept iets. Of het aanraken bewust was, is niet duidelijk. Verhoord

De Belgische politie heeft de man die Van der Poel hinderde direct meegenomen voor verhoor. Dat meldt de Vlaamse tv-zender Sporza. Volgens de zender dienen zowel de organisatie van het evenement als de internationale wielerunie een klacht in tegen de man. Van der Poel zelf relativeert het incident. “Ik denk dat die man gewoon aan het supporteren was. Zoiets kan gebeuren”, zegt hij in een interview na afloop van de wedstrijd. “Ik heb wel geluk gehad dat ik niet onderuit ging.”

