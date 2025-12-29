Van der Poel lastiggevallen door man die hem aanraakt tijdens cross
Wielrenner Mathieu van der Poel is maandagmiddag voor de tweede keer in korte tijd slachtoffer geworden van wangedrag van een toeschouwer. Tijdens de Azencross in het Belgische Loenhout werd hij aangeraakt door iemand uit het publiek. Ondanks het incident won hij wederom overtuigend. Vorige week kreeg Van der Poel tijdens een wedstrijd nog een wolk vape-lucht in zijn gezicht geblazen.
Het gebeurde al in de eerste ronde van de cross. Terwijl Van der Poel zich door de modder een weg baant in het peloton, raakt de hand van een toeschouwer zijn bovenbeen. De renner verliest daarbij kort zichtbaar zijn balans.
De hand wordt snel weer teruggetrokken in het publiek. Van der Poel zwiert even uit koers, maar weet zich ternauwernood staande te houden. Hij kijkt boos over zijn schouder, steekt zijn hand op en roept iets. Of het aanraken bewust was, is niet duidelijk.
Verhoord
De Belgische politie heeft de man die Van der Poel hinderde direct meegenomen voor verhoor. Dat meldt de Vlaamse tv-zender Sporza. Volgens de zender dienen zowel de organisatie van het evenement als de internationale wielerunie een klacht in tegen de man.
Van der Poel zelf relativeert het incident. “Ik denk dat die man gewoon aan het supporteren was. Zoiets kan gebeuren”, zegt hij in een interview na afloop van de wedstrijd. “Ik heb wel geluk gehad dat ik niet onderuit ging.”
Het is niet de eerste keer dat Van der Poel mikpunt is van acties vanuit het publiek.
Tijdens de Plage Cross in Hofstade vorige week blies een toeschouwer de rook van een vape in het gezicht van de voorbijrazende renner. Op het moment dat Van der Poel met een ruime voorsprong passeert, leunt een man met een pet voorover en blaast een rookwolk in zijn richting.
Ook eerder kreeg Van der Poel te maken met misdragende toeschouwers. Tijdens de Ronde van Vlaanderen vorig jaar werd hij onderweg op zijn hoofd bespuugd en gooide een toeschouwer bier naar hem.
Politieonderzoek
Later, tijdens de Saxo Classic, werd hij opnieuw geconfronteerd met spugende toeschouwers. De Belgische politie startte toen een onderzoek. De man in kwestie kreeg uiteindelijk een boete tot maximaal 350 euro.
Het bleef daar niet bij. Tijdens Parijs-Roubaix werd zelfs een bidon naar het hoofd van Van der Poel gegooid.
Ongeslagen
Ondanks het incident in Loenhout wist Van der Poel zich tijdens de Azencross snel te herpakken. Het was zijn zesde cross van deze winter en ook dit keer won hij met grote overmacht.
Een duel met rivaal Wout van Aert bleef opnieuw uit. Van Aert kreeg, net als op 20 december, te maken met een lekke band. Daardoor hebben de twee rivalen elkaar dit seizoen nog niet op het scherpst van de snede getroffen.