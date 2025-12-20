Mathieu van der Poel overtuigt in veldrit Antwerpen bij rentree Van Aert

Alleskunner Mathieu van der Poel heeft met een ruime voorsprong de wereldbeker veldrijden in Antwerpen gewonnen. Het was de eerste keer dit seizoen dat Van der Poel weer tegenover Wout van Aert stond, maar van een spannend duel was geen sprake.

De hoop dat de twee rivalen elkaar het vuur aan de schenen zouden leggen, bleek al snel vergeefs. Na een wat rommelige start, waarbij Van Aert even bijna in het stuur van Van der Poel hing, liet Van der Poel het peloton met speels gemak achter zich op het zanderige parcours. Van Aert probeerde nog een inhaalslag te maken, maar een lekke band stak daar een stokje voor.

Al na de eerste ronde was Van der Poel los van het deelnemersveld. Met een voorsprong van 24 seconden op nummer twee Laurens Sweeck denderde hij uiteindelijk over de finishlijn. Achtste wereldtitel

Na zijn laatste wegkoers nam de wielrenner drie maanden rust. Vorige week maakte Van der Poel zijn seizoensdebuut in het veld tijdens de wereldbekercross in Namen. Ook die wedstrijd won hij overtuigend. Afgelopen seizoen was hij onverslaanbaar: hij won alle acht wedstrijden waarin hij aan de start verscheen. Het vizier van de alleskunner staat nu gericht op het wereldkampioenschap in februari. Daar kan Van der Poel zijn achtste wereldtitel veroveren.