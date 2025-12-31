Rouwauto vervoert grondstoffen voor drugs: man gaat 2,5 jaar cel in

Een man uit Berkel-Enschot (52) moet dertig maanden de cel in, omdat hij betrokken was bij de vervoer van drugs in een rouwauto. Hij wist niet wat er in de auto lag, maar daar gelooft de rechtbank in Den Bosch niets van. De rechter vindt dat ook bewezen is dat de man op de hoogte moet zijn geweest van een drugslaboratorium in Rotterdam.

In deze zaak had de bestuurder van de rouwauto vorig jaar maart al een gevangenisstraf van 3,5 jaar gekregen. De rouwauto werd in mei 2023 bij Beugen van de snelweg A77 gehaald. Het was de politie opgevallen dat het voertuig wel erg zwaar geladen leek. Bij onderzoek kwam er 675 kilo aan grondstoffen voor amfetamine tevoorschijn. De man uit Berkel-Enschot zat naast de chauffeur. Hij zou ook vorig jaar voor de rechter moeten verschijnen, maar meldde zich af na een paniekaanval. Twee weken geleden ging zijn zaak wel door. Net als de officier van justitie is de rechtbank van mening dat de passagier moet hebben geweten wat de rouwauto echt vervoerde. De man zei dat hij had geholpen om dozen in te laden en niet wist wat erin zat. Ook is vastgesteld dat hij met anderen heeft gewerkt aan de productie van en de handel in onder meer amfetamine. De praktijken van het duo kwamen tijdens het politieonderzoek aan het licht. Dat leidde agenten naar een drugslab in Rotterdam, dat in mei 2023 brandend werd ontdekt in het pand van een uitvaartonderneming.

Ook werden er vaten, kookstellen en kookpannen gevonden, die worden gebruikt voor de productie van drugs. L. zei dat hij hiermee niets te maken had. Hij was er alleen geweest om het businessplan van de inmiddels veroordeelde uitvaartondernemer te bekijken en om te helpen bij het leegruimen van het pand en het kopen van weckpotten waarin vervolgens cocaïne werd gevonden. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant:

