Rouwauto vervoert grondstoffen voor drugs: man gaat 2,5 jaar cel in
Een man uit Berkel-Enschot (52) moet dertig maanden de cel in, omdat hij betrokken was bij de vervoer van drugs in een rouwauto. Hij wist niet wat er in de auto lag, maar daar gelooft de rechtbank in Den Bosch niets van. De rechter vindt dat ook bewezen is dat de man op de hoogte moet zijn geweest van een drugslaboratorium in Rotterdam.
In deze zaak had de bestuurder van de rouwauto vorig jaar maart al een gevangenisstraf van 3,5 jaar gekregen. De rouwauto werd in mei 2023 bij Beugen van de snelweg A77 gehaald. Het was de politie opgevallen dat het voertuig wel erg zwaar geladen leek. Bij onderzoek kwam er 675 kilo aan grondstoffen voor amfetamine tevoorschijn.
De man uit Berkel-Enschot zat naast de chauffeur. Hij zou ook vorig jaar voor de rechter moeten verschijnen, maar meldde zich af na een paniekaanval. Twee weken geleden ging zijn zaak wel door. Net als de officier van justitie is de rechtbank van mening dat de passagier moet hebben geweten wat de rouwauto echt vervoerde.
De man zei dat hij had geholpen om dozen in te laden en niet wist wat erin zat. Ook is vastgesteld dat hij met anderen heeft gewerkt aan de productie van en de handel in onder meer amfetamine.
De praktijken van het duo kwamen tijdens het politieonderzoek aan het licht. Dat leidde agenten naar een drugslab in Rotterdam, dat in mei 2023 brandend werd ontdekt in het pand van een uitvaartonderneming.
Ook werden er vaten, kookstellen en kookpannen gevonden, die worden gebruikt voor de productie van drugs. L. zei dat hij hiermee niets te maken had. Hij was er alleen geweest om het businessplan van de inmiddels veroordeelde uitvaartondernemer te bekijken en om te helpen bij het leegruimen van het pand en het kopen van weckpotten waarin vervolgens cocaïne werd gevonden.
Zijn advocaat probeerde de rechtbank ervan te overtuigen dat er te weinig bewijs was voor de beschuldigingen. Verder wees hij erop dat de man nooit eerder met politie en justitie in aanraking was gekomen en dat hij zich ook na zijn aanhouding en toen hij voorlopig werd vrijgelaten, netjes heeft gedragen.
Bovendien was hij zijn baan kwijtgeraakt. Zijn raadsman stelde ook nog dat de behandeling van de zaak wel erg lang heeft geduurd al had dat deels met die paniekaanval van zijn cliënt te maken.
Waarom verwierp de rechter het verweer van de advocaat?
Uiteraard heeft de rechtbank naar die persoonlijke omstandigheden gekeken, maar er is niet voor niets geconcludeerd dat de man alleen uit was op financieel voordeel voor zichzelf en dat hij weinig verantwoordelijkheid genomen voor zijn gedrag.
Ten slotte kan de rechter ook niet heen om de gevaren van de productie van synthetische drugs en de opslag van chemicaliën die hiervoor nodig zijn. Dit kan leiden tot brand en dat is in deze zaak ook gebeurd. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij heeft bijgedragen aan de georganiseerde drugscriminaliteit.
De officier van justitie wilde drie jaar opleggen, maar dat vindt de rechter te zwaar, omdat de zaak de redelijke behandelingstermijn heeft overschreden. Daarom krijgt hij dertig maanden cel opgelegd.