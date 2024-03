Lijkwagen vol met chemicaliën voor drugs: uitvaartondernemer cel in

Een uitvaartondernemer van 38 uit Hoogvliet, die bij Beugen van de weg was gehaald met grondstoffen voor drugs in zijn lijkwagen, gaat voor 3,5 de jaar cel in. De rechtbank in Den Bosch vindt bewezen dat hij op de hoogte moet zijn geweest van de lading.

Het was bovendien niet de eerste keer dat de man met drugs rond reed in een lijkwagen. Hij was al een keer gepakt met heroïne. Volgens de rechter is ook aangetoond dat er in zijn uitvaartcentrum een drugslab zat.

Ontsnapt aan beroepsverbod

De officier van justitie was nog strenger en eiste een gevangenisstraf van zes jaar en een beroepsverbod van elf jaar. De rechtbank spreekt van ‘een zeer begrijpelijk verzoek’, maar kan het beroepsverbod niet opleggen. Daar biedt de Opiumwet geen mogelijkheid voor.

De man werkt al achttien jaar in de uitvaartbranche en werd vorig jaar mei met zijn lijkwagen van de snelweg A77 bij Beugen gehaald. De politie was het opgevallen dat wagen wel erg zwaar geladen leek. Bij onderzoek kwam er 675 kilo aan grondstoffen voor amfetamine tevoorschijn.

De chauffeur hield na zijn aanhouding vol dat hij niet wist wat er in de dozen zat. Tijdens de zitting wilde hij ook geen bekentenis afleggen: “Waarom zou ik dat willen weten? Mij was gevraagd iets weg te brengen en dat doe ik wel vaker met mijn wagen.”

Ook zei hij geen idee te hebben waar het spul naartoe moest (een plek in Beugen) en wat de man die hem hiervoor had gevraagd, hiermee van plan was. Die opdrachtgever, een man van vijftig uit Berkel-Enschot, zat ook in de lijkwagen. Hij werd ook opgepakt en zou twee weken geleden berecht worden. Op het laatste moment meldde hij zich echter af, wegens een nachtelijke paniekaanval. Hij zal zich nu later voor de rechter moeten verantwoorden.

Drugslab in uitvaartcentrum

Uit het strafdossier bleek dat de twee verdachten onder één hoedje speelden en beiden ook betrokken waren bij het drugslab in het uitvaartcentrum van de man in Rotterdam. De politie was er op onderzoek uitgegaan nadat de twee mannen waren opgepakt. In het pand werd een half afgebrand drugslab aangetroffen. Ook werden er vaten, kookstellen en kookpannen gevonden, die worden gebruikt voor de productie van drugs. De man uit Hoogvliet beweerde hier niets van af te weten.

De rechter noemde dit schokkend: een bedrijf in de uitvaartsector moet juist uiterst respectvol en zorgvuldig omgaan met overledenen en hun nabestaanden. De verdachte deed dit niet. Hij toonde geen enkele eerbied voor overledenen: het drugslab zat in hetzelfde pand als waar hij nabestaanden ontving om afscheid te nemen van hun dierbaren.

Eerder concludeerde justitie ook al dat hij zijn uitvaartonderneming als dekmantel had gebruikt.

