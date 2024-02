Lijkwagen vol drugs: cel en beroepsverbod geëist tegen uitvaartondernemer

Tussen bananen, ananas, tomatenpuree, chips, koek en snoep. Of in houten balken of in een onderbroek. Hoe vindingrijk kun je zijn om drugs te verstoppen? Zo moeten twee mannen uit Berkel-Enschot en Hoogvliet ook gedacht hebben. Zij werden in mei vorig jaar bij Beugen van de snelweg A77 gehaald. De witte lijkwagen waarin ze zaten, was volgeladen met 675 kilo aan grondstoffen voor de productie van drugs.

De officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch eiste tegen de 38-jarige uitvaartondernemer uit Hoogvliet een gevangenisstraf van zes jaar. Ook vindt justitie dat de verdachte, die achttien jaar werkzaam is in de uitvaartbranche, elf jaar niet meer in deze sector zou mogen werken.

De zaak tegen de verdachte van 50 uit Berkel-Enschot is aangehouden. Hij kon niet bij de zitting aanwezig zijn, omdat een stoornis opspeelde. “Mijn cliënt heeft hierdoor wel eens last van angst- en paniekaanvallen. Dat was de afgelopen nacht ook het geval”, vertelde zijn advocaat, die overvallen was door de afwezigheid van zijn cliënt.

“Hij was vannacht met zijn auto gaan rijden. Op een bepaald moment vond hij zichzelf terug op een parkeerplaats in Brabant en kon daarna niet verder. Hij heeft zich door zijn vader laten ophalen en toen heeft hij zich afgemeld. Met excuses.” Zijn zaak wordt later behandeld.

Niet overtuigend

De man uit Hoogvliet moest zich wel verantwoorden. En dat deed hij niet overtuigend. Bij gevoelige vragen moest hij diep nadenken en hield hij ruggenspraak met zijn advocaat. De verdachte zei geen weet te hebben van de inhoud van de tot lijkwagen omgebouwde bus, die hij had bestuurd in zwart pak alsof hij een lichaam vervoerde.

De wagen zou uitgeleend zijn aan de man uit Berkel-Enschot, een persoon die hij amper kende. Die had het voertuig nodig om iets weg te brengen. Maar wat er in de dozen zat die vervoerd moesten worden en voor wie de inhoud bedoeld was, daar zei de man uit Hoogvliet totaal geen idee van te hebben. Hij wist alleen dat de lading in Beugen zou moeten worden afgeleverd.

De officier van justitie noemde de uitleg onaannemelijk en ongeloofwaardig. Ook hechtte hij weinig waarde aan de verklaring van de verdachte, dat hij niets wist van een drugslab dat was ondergebracht in één van zijn panden in Rotterdam dat een dag voor het ritje met de lijkwagen in brand was gevlogen.

Uitvaartonderneming als dekmantel

De politie kwam het lab na de aanhouding van de twee verdachten op het spoor. De man uit Berkel-Enschot raakte bij die brand ernstig gewond aan zijn benen. Zijn kameraad bleef erbij dat hij ook van deze drugsactiviteiten niet op de hoogte was. De officier van justitie wees erop dat hij al eens eerder is veroordeeld in een drugszaak en hij is er zeker van dat de uitvaartonderneming ook nu als dekmantel is misbruikt.

De advocate van de man uit Hoogvliet vond dat onderzoek niet duidelijk heeft kunnen maken waarom de politie de lijkwagen staande heeft gehouden. Ook vond ze het helemaal niet vreemd dat haar cliënt in bedrijfskleding de drugs had vervoerd: zo zit hij altijd in lijkwagens. Betrokkenheid bij het drugslab vond ze evenmin voldoende aangetoond.

