Burgemeester sluit woning na vondst explosief, ook cameratoezicht

Vandaag om 17:25 • Aangepast vandaag om 17:49
Straat afgezet door explosieven in huis Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Burgemeester Van Grootheest van Oosterhout heeft besloten om de woning aan de Jan Luikenstraat 27  in Oosterhout per direct te sluiten. Hij doet dat nadat in de achtertuin een explosief gevonden is. De burgemeester wil ook dat er cameratoezicht komt in de straat, om de veiligheid in de omgeving te waarborgen. 

Woensdagochtend werd het explosief gevonden waarna de bewoners meteen het huis uit moesten. Volgens buurtbewoners ging het om een zwart pakketje dat via de brandgang de tuin in werd gegooid. Het explosief is niet afgegaan, omdat, zo zegt een getuigen, het lont is uitgegaan.   

Strafrechterlijk onderzoek
Eerder  deze week ging er wel een explosief af bij het naastgelegen huis, op nummer 25. Dat huis raakte zwaar beschadigd. De inwoner, een 90-jarige man, moest toen zijn woning verlaten. Het Openbaar Ministerie en de politie doen strafrechtelijk onderzoek naar de achtergronden van beide gebeurtenissen. 

Rust
Volgens de gemeente Oosterhout is het zorgwekkend wat er is gebeurt in de straat deze week en staat de veiligheid van de bewoners van de straat voorop. Met het sluiten van de woning wordt, volgens de gemeente, de dreiging weggenomen wat voor rust moet zorgen. 

 

