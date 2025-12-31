Vermiste Edik uit Eindhoven in goede gezondheid teruggevonden

De vermiste Edik uit Eindhoven is weer terecht. Dat meldt de politie. De 38-jarige man, die sinds dinsdag werd vermist, is begin van de avond in goede gezondheid aangetroffen.

De politie had eerder een Burgernet-melding verspreid en zette woensdagochtend ook een politiehelikopter in om naar Edik te zoeken. Omdat hij een verstandelijke beperking heeft, maakte de politie zich grote zorgen over zijn welzijn.

Edik werd dinsdagmiddag voor het laatst gezien aan de Nuenenseweg in Eindhoven. Dankzij tips en het uitkijken van het publiek kon hij uiteindelijk worden gevonden.