Burgemeester na rellen in wijk Breda: 'Goedwillenden gaan strijd winnen'

'Onacceptabel en vreselijk'. Het zijn woorden die burgemeester Paul Depla gebruikt om te beschrijven hoe hij over de gewelddadig verlopen jaarwisseling in de wijk Tuinzigt in zijn stad Breda denkt. Hij beleefde oudjaarsavond op het politiekantoor waar hij op camerabeelden de situatie in de wijk live zag ontsporen.

Hij zag de groep relschoppers steeds groter worden. En het gaat volgens de burgemeester zeker niet allemaal om mensen van buiten de wijk, zoals sommige bewoners beweren. “Dan hadden de mensen in Tuinzigt wel gezegd: 'wegwezen hier'. En dat is niet gebeurd.” Wat hem misschien nog wel het meest verbaast, is dat hij op de beelden ook mensen van zijn leeftijd zag: “Ouders waarvan je denkt: wanneer treed jij op tegen je eigen kinderen? Volwassenen die hun wijk zo slecht in het nieuws laten komen. Waarom laat je je eigen wijk zo afbreken? Waarom grijp je niet in?”. Het zijn vragen die Depla zich stelt.

De burgemeester is blij dat er veel meldingen zijn binnengekomen en ook beelden. Want hij realiseert zich dat bewoners in de wijk zich onveilig en geïntimideerd voelen door de mensen die het keer op keer verstieren. Het geeft hem in zijn woorden ‘de keiharde motivatie’ om het andere Tuinzigt te laten zien.

Want wat er deze jaarwisseling is gebeurd, is volgens de burgemeester niet te accepteren: “Het moet stoppen. Hooligans verpesten het. En deze mensen moeten het niet voor het zeggen krijgen in een wijk.”

De wijk Tuinzigt lijkt wel een oorlogsgebied.

Verschillende generaties stonden volgens hem op oudjaarsavond te lachen als een camera werd vernield of wanneer iets in de hens werd gestoken: “Als die mentaliteit niet stopt en als ouders niet ingrijpen en zelf niet het goede voorbeeld laten zien, dan wordt het een harde strijd.” Een strijd die de gemeente samen met de goedwillende mensen in Tuinzigt gaat winnen, daarvan is Depla overtuigd. De komende tijd gaat hij daarom in gesprek met de goedwillenden: "Omdat we zien wat dit met hen doet. We willen niet dat zij uiteindelijk de dupe worden van het hooligan-gedrag in hun wijk."

Zo ziet de Ahornstraat eruit na de gewelddadig verlopen oudjaarsnacht.

De vraag van bewoners of de gemeente niet eerder had moeten ingrijpen, begrijpt hij goed. En dat wordt volgens hem ook onderzocht. “Het is een terechte vraag waar een antwoord op moet komen”, geeft Depla aan, maar op dat antwoord wil hij op deze nieuwjaarsdag nog niet vooruitlopen. Er zijn in in de wijk volgens hem in totaal zeven mensen aangehouden. Degene die de camera op de Meidoornstraat omver haalde, hoort daar nog niet bij. “Maar hij staat op beeld”, waarschuwt de burgemeester. Van de agenten die in de wijk werden belaagd en bekogeld, is niemand gewond geraakt. Maar ook zij vonden de gebeurtenissen indrukwekkend. Begrijpelijk, volgens Depla, als je ziet waarmee ze zijn bekogeld en wat de schade aan hun auto’s is.

Reactie politie op rellen in de wijk Tuinzigt: De politie noemt het gedrag van de relschoppers tijdens de jaarwisseling in de wijk Tuinzigt onacceptabel en absoluut ontoelaatbaar: "De wetteloosheid die in de wijk heerste, vormde een directe bedreiging voor hulpverleners en de veiligheid van omwonenden. Politieagenten zijn opzettelijk aangevallen en hulpverleners liepen risico op ernstig letsel." "Groepen stonden klaar met knuppels, molotovcocktails, stenen en vuurwerk om de politie te confronteren. Verschillende dienstvoertuigen raakten zwaar beschadigd: ruiten werden ingeslagen en voertuigen opzettelijk vernield." Om de situatie onder controle te krijgen, is volgens de politie onder meer een ME-peloton ingezet. "Nadat de ME’ers zich kort hadden teruggetrokken, keerde de eenheid terug met een waterwerper om de orde te herstellen. Tijdens de inzet zijn meerdere verdachten aangehouden." In overleg met het Openbaar Ministerie wordt nu bepaald voor welke strafbare feiten de verdachten worden vervolgd.