Van der Poel opnieuw onoverwinnelijk: zevende zege in zevende veldrit

Mathieu van der Poel heeft ook zijn zevende veldrit van dit seizoen gewonnen. Ondanks een valpartij was de wereldkampioen op nieuwjaarsdag verreweg de sterkste in de Grote Prijs Sven Nys in het Vlaamse Baal.

Eerder won Mathieu van der Poel al in Loenhout, Gavere, Hofstade, Namen, Antwerpen en Koksijde.

Van der Poel had in Baal het meeste last van Emiel Verstrynge. De Belg kon lang mee met Van der Poel, die iets voor de helft van de modderige cross ten val kwam en hard met zijn schouder tegen een hek viel.

Hij krabbelde snel overeind, reed terug in het wiel van Verstrynge en plaatste later in de wedstrijd een beslissende versnelling.

Verstrynge kwam op 37 seconden achterstand als tweede over de finish, de Belg Thibau Nys werd derde op 1.16 minuut.

Als het goed is rijdt Van der Poel dit jaar nog zes veldritten, met als ultieme doel het prolongeren van zijn wereldtitel op 1 februari in het Zeeuwse Hulst.