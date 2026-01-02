Navigatie overslaan
Live | Kinderen leven zich uit met sneeuwpoppen, niet overal is het wit

Vandaag om 07:19 • Aangepast vandaag om 13:14
De sneeuwpop van Mats en Noud uit Oostelbeers kreeg een leuk carnavalesk tintje (Foto: Inge van Genugten).
Het is nog maar net 2026 en de eerste sneeuw van dit jaar is al gevallen. Dat zorgde donderdagnacht en vrijdagochtend in sommige delen van Brabant voor een sneeuwdek op de wegen. Heb jij leuke sneeuwfoto's of -video's? Stuur ze dan naar [email protected].

Temmie van Uden

Liveblog

12:35

Deze dame zorgt voor een veilig pad naar haar huis in Schijndel

12:05

Brandweer maakt tent van schaatsbaan sneeuwvrij

De brandweer bracht vanochtend een bezoekje aan de schaatsbaan in Nuenen. Er werd alarm geslagen omdat het dak door het gewicht van sneeuw steeds verder naar binnen kwam. Het schaatsen kon gewoon doorgaan.

12:05

De brandweer werd opgeroepen om het sneeuwpak van het dak af te halen (foto: Persbureau Heitink).
11:42

Zo ziet het eruit als je op de A50 rijdt:

11:40

Hoe later op de dag, hoe groter de sneeuwpoppen

In Heeswijk-Dinther werd door deze jongens al hard gewerkt vandaag!

Foto: Michel van Druenen
11:53

In Helmond worden Olaf en Elsa, personages uit de Disneyfilm Frozen, nagemaakt.

12:09

De sneeuwpop van Mats en Noud uit Oostelbeers kreeg een leuk carnavalesk tintje.

De sneeuwpop van Mats en Noud uit Oostelbeers kreeg een leuk carnavalesk tintje (Foto: Inge van Genugten).
11:31

Streekbus botst tegen vangrail

Door de gladheid komen veel weggebruikers in de problemen. Zo moest de chauffeur van een streekbus in Uden vanochtend uitwijken voor twee auto's die op elkaar waren gebotst. De bus met passagiers kwam daardoor tegen de vangrail terecht.

11:36

In Cuijk bleven de winterse buien lang uit, maar ondertussen begint het ook daar licht te sneeuwen

11:22

Hoezo sneeuw? In het westen van het land weten ze van niks, zoals hier in Huijbergen

11:13

Geen 'vlokje aan de lucht' vanochtend in Oosterhout, maar een uur na het maken van de linkse foto zag het er toch wat anders uit

Foto's: Miranda de Jongh
11:08

Vluchten bij Eindhoven Airport gaan nog gewoon door

Eindhoven Airport heeft vooralsnog geen last van de sneeuw, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Op de website van het vliegveld kunnen reizigers hun vluchtinformatie in de gaten houden.

13:14

De vliegtuigen vertrekken gewoon vanaf Eindhoven Airport
11:04

Natuurlijk moeten er ook sneeuwengeltjes gemaakt worden

Foto: Ellen Penninx
10:32

Ook de dieren trotseren de sneeuw

Twee honden in Gilze-Rijen (Foto: Nancy Broeders).
12:16

Koeien in de sneeuw in Velp (Foto: Joost Verstraaten).
10:32

Els van Beek kreeg gezelschap tijdens haar winterse wandeling in Aarle-Rixtel
10:32

De hond van Cheyenne Bevers in Beek en Donk, waar volgens haar een goede vijf centimeter sneeuw ligt.
10:32

De kip van Arianne zoekt een droog plekje.
10:12

AI, zei je? Nee joh!

Je ziet het niet vaak, pinguïns en ijsberen bij Station 's-Hertogenbosch (Beeld: Jordy van Lieshout).
10:46

2026 kon niet beter beginnen volgens fotograaf Robin van Korven

10:01

Sneeuwpret op de boerderijcamping in Riel. Het zonnetje komt hier ook voorzichtig door.

Deze kinderen hebben een hoop lol (Foto: Joost Huijbregts).
09:49

Op de snelweg A2 ter hoogte van Boxtel is het erg rustig

Foto: Wilco Zonneveld
09:34

Deze mooie dronebeelden zijn gemaakt in Oisterwijk

09:28

In het weekend kans op centimeters sneeuw, voorspelt Weerplaza

Het winterweer houdt nog even aan, zegt een weerman van Weerplaza tegen Omroep Brabant. We kunnen rekenen op een wit weekend.

09:20

Deze marktman is in Sint-Michielsgestel druk bezig met het opbouwen van zijn marktkraam én sneeuwschuiven. Hij hoopt vanmiddag gewoon open te gaan.

Foto: Wilco Zonneveld
09:08

Dit gezin uit Sint-Michielsgestel was er vroeg bij een maakte misschien wel de eerste sneeuwpop van het jaar!

In Sint-Michielsgestel is al een mooie sneeuwpop gebouwd (Foto: Wilco Zonneveld).
09:05

In Odiliapeel valt er volop sneeuw

08:54

Een mooi plaatje: de skyline van Den Bosch met de Sint Jan op de achtergrond

Foto: Gerrie van de Pol.
08:38

Een gelukkig nieuwjaar van Ewald vanuit Tilburg

08:32

Een wit laagje op de kerk in Den Dungen

Een wit laagje op de kerk in Den Dungen (Foto: Wilco Zonneveld).
08:29

In Bakel werd er vanochtend al vroeg gespeeld in de sneeuw

In Bakel werd vrijdagochtend al buitengespeeld (Foto: Ilse).
08:18

Ook de politie waarschuwt voor gladheid

08:10

Deze strooiwagens in Eindhoven zijn sinds dondernacht volop in actie

08:01

De winterse buien zorgen deze ochtend voor meerdere ongevallen

07:57

Code geel

Het KNMI heeft vanwege de sneeuwval in het hele land code geel afgegeven. De waarschuwing geldt vrijdag de hele dag. Het KNMI verwacht in de loop van de dag met name in het midden en oosten van het land een tijdelijk sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter.

Ook zaterdag blijft het winters, en komt er op meerdere plekken in het land gladheid voor door bevriezing van natte wegen of door (natte) sneeuw.

07:48

In Uden ligt een dun laagje sneeuw

07:40

Een wit plein in Son

Een wit plein in Son.
08:35

Een mooi sneeuwdek in Schijndel

Een mooi wit sneeuwdek in Schijndel.
07:29

Stuur je foto's in!

Heb jij leuke sneeuwfoto's? Stuur ze dan naar [email protected].

07:26

Aurdrey Berg uit Helmond legde het eerste sneeuwmoment van het jaar vast

De eerste sneeuw van 2026 is er al (Foto: Audrey Berg).
