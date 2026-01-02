Live | Kinderen leven zich uit met sneeuwpoppen, niet overal is het wit

07:57

Het KNMI heeft vanwege de sneeuwval in het hele land code geel afgegeven. De waarschuwing geldt vrijdag de hele dag. Het KNMI verwacht in de loop van de dag met name in het midden en oosten van het land een tijdelijk sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter.

Ook zaterdag blijft het winters, en komt er op meerdere plekken in het land gladheid voor door bevriezing van natte wegen of door (natte) sneeuw.