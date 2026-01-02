Navigatie overslaan
LIVEBLOG

Live | Sneeuwpret en de eerste sneeuwpoppen, code geel vanwege gladheid

Vandaag om 07:19 • Aangepast vandaag om 10:15
Deze kinderen hebben een hoop lol (Foto: Joost Huijbregts).
Het is nog maar net 2026 en de eerste sneeuw van dit jaar is al gevallen. Dat zorgde donderdagnacht en vrijdagochtend in sommige delen van Brabant al voor een sneeuwdek op de wegen. Heb jij leuke sneeuwfoto's of -video's? Stuur ze dan naar [email protected].

Liveblog

10:12

AI, zei je? Nee joh!

Je ziet het niet vaak, pinguïns en ijsberen bij Station 's-Hertogenbosch (Beeld: Jordy van Lieshout).
10:01

Sneeuwpret op de boerderijcamping in Riel. Het zonnetje komt hier ook voorzichtig door.

Deze kinderen hebben een hoop lol (Foto: Joost Huijbregts).
09:49

Op de snelweg A2 ter hoogte van Boxtel is het erg rustig

Foto: Wilco Zonneveld
09:34

Deze mooie dronebeelden zijn gemaakt in Oisterwijk

09:28

In het weekend kans op centimeters sneeuw, voorspelt Weerplaza

Het winterweer houdt nog even aan, zegt een weerman van Weerplaza tegen Omroep Brabant. We kunnen rekenen op een wit weekend.

09:20

Deze marktman is in Sint-Michielsgestel druk bezig met het opbouwen van zijn marktkraam én sneeuwschuiven. Hij hoopt vanmiddag gewoon open te gaan.

Foto: Wilco Zonneveld
09:08

Dit gezin uit Sint-Michielsgestel was er vroeg bij een maakte misschien wel de eerste sneeuwpop van het jaar!

In Sint-Michielsgestel is al een mooie sneeuwpop gebouwd (Foto: Wilco Zonneveld).
09:05

In Odiliapeel valt er volop sneeuw

08:54

Een mooi plaatje: de skyline van Den Bosch met de Sint Jan op de achtergrond

Foto: Gerrie van de Pol.
08:38

Een gelukkig nieuwjaar van Ewald vanuit Tilburg

08:32

Een wit laagje op de kerk in Den Dungen

Een wit laagje op de kerk in Den Dungen (Foto: Wilco Zonneveld).
08:29

In Bakel werd er vanochtend al vroeg gespeeld in de sneeuw

In Bakel werd vrijdagochtend al buitengespeeld (Foto: Ilse).
08:18

Ook de politie waarschuwt voor gladheid

08:10

Deze strooiwagens in Eindhoven zijn sinds dondernacht volop in actie

08:01

De winterse buien zorgen deze ochtend voor meerdere ongevallen

07:57

Code geel

Het KNMI heeft vanwege de sneeuwval in het hele land code geel afgegeven. De waarschuwing geldt vrijdag de hele dag. Het KNMI verwacht in de loop van de dag met name in het midden en oosten van het land een tijdelijk sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter.

Ook zaterdag blijft het winters, en komt er op meerdere plekken in het land gladheid voor door bevriezing van natte wegen of door (natte) sneeuw.

07:48

In Uden ligt een dun laagje sneeuw

07:40

Een wit plein in Son

Een wit plein in Son.
08:35

Een mooi sneeuwdek in Schijndel

Een mooi wit sneeuwdek in Schijndel.
07:29

Stuur je foto's in!

Heb jij leuke sneeuwfoto's? Stuur ze dan naar [email protected].

07:26

Aurdrey Berg uit Helmond legde het eerste sneeuwmoment van het jaar vast

De eerste sneeuw van 2026 is er al (Foto: Audrey Berg).
