Live | Sneeuwpret en de eerste sneeuwpoppen, code geel vanwege gladheid
Het is nog maar net 2026 en de eerste sneeuw van dit jaar is al gevallen. Dat zorgde donderdagnacht en vrijdagochtend in sommige delen van Brabant al voor een sneeuwdek op de wegen. Heb jij leuke sneeuwfoto's of -video's? Stuur ze dan naar [email protected].
Liveblog
AI, zei je? Nee joh!
Sneeuwpret op de boerderijcamping in Riel. Het zonnetje komt hier ook voorzichtig door.
Op de snelweg A2 ter hoogte van Boxtel is het erg rustig
Deze mooie dronebeelden zijn gemaakt in Oisterwijk
In het weekend kans op centimeters sneeuw, voorspelt Weerplaza
Het winterweer houdt nog even aan, zegt een weerman van Weerplaza tegen Omroep Brabant. We kunnen rekenen op een wit weekend.
Deze marktman is in Sint-Michielsgestel druk bezig met het opbouwen van zijn marktkraam én sneeuwschuiven. Hij hoopt vanmiddag gewoon open te gaan.
Dit gezin uit Sint-Michielsgestel was er vroeg bij een maakte misschien wel de eerste sneeuwpop van het jaar!
In Odiliapeel valt er volop sneeuw
Een mooi plaatje: de skyline van Den Bosch met de Sint Jan op de achtergrond
Een gelukkig nieuwjaar van Ewald vanuit Tilburg
Een wit laagje op de kerk in Den Dungen
In Bakel werd er vanochtend al vroeg gespeeld in de sneeuw
Ook de politie waarschuwt voor gladheid
Deze strooiwagens in Eindhoven zijn sinds dondernacht volop in actie
De winterse buien zorgen deze ochtend voor meerdere ongevallen
Code geel
Het KNMI heeft vanwege de sneeuwval in het hele land code geel afgegeven. De waarschuwing geldt vrijdag de hele dag. Het KNMI verwacht in de loop van de dag met name in het midden en oosten van het land een tijdelijk sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter.
Ook zaterdag blijft het winters, en komt er op meerdere plekken in het land gladheid voor door bevriezing van natte wegen of door (natte) sneeuw.
In Uden ligt een dun laagje sneeuw
Een wit plein in Son
Een mooi sneeuwdek in Schijndel
Stuur je foto's in!
Heb jij leuke sneeuwfoto's? Stuur ze dan naar [email protected].