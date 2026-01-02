Nieuwe beelden nieuwjaarsnacht: brandbommen door ruit en agenten bekogeld

Brandstichting met molotovcocktails en agenten die worden beschoten met vuurpijlen. Nieuwe beelden van de afgelopen nieuwjaarsnacht laten zien hoe het geweld in Breda zich niet beperkte tot één wijk. Ook in Geeren-Noord en Geeren-Zuid werden politie en panden doelwit. De politie spreekt van “verschrikkelijke acties” en benadrukt: “We blijven strijden tegen dit geweld.”

Tijdens de jaarwisseling veranderden meerdere Bredase wijken in ware slagvelden. In Tuinzigt spraken bewoners al van een “oorlogsgebied”: brandende auto’s, brandstapels op straat en agenten die werden bekogeld met stoeptegels. Vanuit het politiebureau keek burgemeester Paul Depla mee hoe de vlam in de pan sloeg in de wijk. “Het moet stoppen. Hooligans verpesten het", zei hij eerder tegen Omroep Brabant. "Deze mensen moeten het niet voor het zeggen krijgen in een wijk." Nu blijkt dat ook Geeren-Noord en Geeren-Zuid doelwit waren van extreem geweld. Beelden die Omroep Brabant in handen heeft, laten zien hoe relschoppers het gemunt hebben op de politie. Op filmpjes die via social mediaplatform Snapchat worden verspreid, is te zien hoe een groep gemaskerde jongeren een politieauto bestookt met vuurpijlen en vuurwerkpotten. Speeltuin

Vanuit een heuveltje in een speeltuintje achter de Rombout Kledermansstraat richten minstens vijf mannen met gezichtsbedekkende kleding vuurpijlen en vuurwerkpotten op een voorbijrijdende politieauto. Explosies volgen elkaar in rap tempo op. De wagen rijdt door, terwijl rondom vuur en rook te zien zijn.

Het lijkt een vuurzee rondom de wagen. De mannen lachen en schreeuwen hardop op het filmpje.

Molotovcocktail

Even later, aan de Alard Duhamelstraat, gaat het nog verder. Een man sprint op de politiewagen af die vanuit de speeltuin weer de weg op is gereden en slingert een molotovcocktail richting het voertuig. De fles spat uiteen, vlammen slaan over de auto. “Opkankeren!” wordt geschreeuwd. "Kom vechten mattie, kom vechten", scanderen de mannen terwijl ze in de richting stormen van de wegrijdende wagen. De vlammen slaan over op het wiel van de politiewagen.

Inzet rechts: de agenten wordt voor het eerst bekogeld terwijl ze door de speeltuin rijden. Inzet links: Op de hoek van de Allard Duhamelstraat wordt er een molotovcocktail naar de wagen gegooit (Foto: Google Maps / Snapchat.)

"Dit is vreselijk voor de betrokken agenten", reageert een woordvoerder van de politie. "Het gooien van molotovcocktails en andere gewelddadige acties zetten niet alleen de veiligheid van mensen, maar ook het gevoel van veiligheid dat we proberen te bouwen op het spel." De woordvoerder kan niet bevestigen of er schade is ontstaan door de brandbom. Ook vielen er geen gewonde agenten bij het incident. "Het is niet alleen verwerpelijk maar ook onbegrijpelijk." Kantoorpand brandt uit

Ook uit de wijk Geeren-Noord duiken beelden op. Daar wordt vuurwerk vastgemaakt aan een ruit van een kantoorpand van woningcorporatie WonenBreburg aan de Wensel Cobergherstraat. Drie mannen rennen weg na het aansteken, terwijl twee anderen blijven staan en filmen. Vervolgens klapt met een harde knal de ruit van het pand eruit.