Politie bevestigt: gevonden persoon in Helmond is de vermiste Mick (19)

De politie heeft zaterdagmiddag in het water van het kanaal bij de Rochadeweg in Helmond de vermiste Mick uit Helmond gevonden. Dat heeft ze rond zes uur zaterdagavond bevestigd. Het gaat niet om een misdrijf, voor de politie is met deze conclusie het onderzoek afgerond. Ze wenst de nabestaanden veel sterkte.

Mick heeft een verstandelijke beperking en verdween in de nacht van donderdag op vrijdag vanuit zijn woning. Politie en familie maakten zich direct grote zorgen . Op camerabeelden die kort na zijn verdwijning in de directe omgeving van zijn huis zijn gemaakt, is te zien dat hij weinig kleding draagt.

Vanaf het moment dat hij als vermist werd opgegeven, is intensief naar hem gezocht. De acties kregen vrijdag overdag veel steun. Deze zaterdag hebben zelfs liefst zevenhonderd mensen meegeholpen met de zoektocht naar de jongeman. Bij een aanmeldpunt in Helmond stond 's ochtends een lange rij.

Ze reageerden op een burgerinitiatief. Ook de politie, de Mobiele Eenheid (ME), de Stichting Inzet Reddingshonden Nederland (SIN) en veteranen van Stichting Veteranen Search Team hebben de afgelopen dagen meegeholpen bij de zoektocht naar de jongen.