Code geel verlengd tot dinsdagochtend 10 uur vanwege gladheid

12:01

Het KNMI heeft de weerwaarschuwing opnieuw verlengd. Aanvankelijk zou code geel tot dinsdagochtend vijf uur duren, maar inmiddels is de waarschuwing tot dinsdag tien uur van kracht.

Het verkeer wordt gewaarschuwd voor gladde wegen door de talrijke buien met kans op hagel en sneeuw. Brabant is bedekt met een dikke witte laag. Een inwoner van Haaren meldde zondag rond halfelf een laag van 23 centimeter sneeuw bij hem in de buurt.

Ook bevriezing van natte wegen kan tot gladheid leiden, stelt het KNMI.