Geen busverkeer en minder treinen door hevige sneeuwval

10:41

Door het winterweer zijn meerdere treinen verstoord of vertraagd. Een woordvoerster van ProRail zegt dat de wissels net als zaterdag kunnen vastlopen door de sneeuw. De meeste verstoringen zitten nu in het zuiden van het land.

Tussen Tilburg en Boxtel rijden geen Sprinters, naar verwachting duurt dit tot kwart over twaalf vanmiddag.

Ook op het traject tussen Eindhoven Centraal en Sittard rijden minder Intercity's. De extra reistijd is ongeveer vijftien minuten. Deze problemen zijn waarschijnlijk maandag iets na middernacht verholpen.

ProRail verwacht dat de sneeuwbuien in de middag weer wat afnemen. Intussen probeert ProRail de wisselstoringen te herstellen. Om te voorkomen dat wissels bevriezen, worden sommige wissels verwarmd. Wisselverwarming kan bij hevige sneeuwval niet altijd storingen voorkomen in de treindiensten, aldus de woordvoerster.