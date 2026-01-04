Geen busverkeer en minder treinen door hevige sneeuwval
Sneeuw, sneeuw, sneeuw, ook zondag hebben we een witte wereld in Brabant. Het is opnieuw oppassen op de weg door bevriezing en gladheid. Ook rijden er geen bussen en minder treinen. In dit liveblog delen we de mooiste plaatjes en het laatste nieuws over de sneeuwval.
Liveblog
Boom geveld door pak sneeuw in Oss
Liveblog
Weer een dik pak sneeuw erbij
Winters landschap in Eindhoven
Storingen en vertragingen op het spoor
Door het winterweer zijn meerdere treinen verstoord of vertraagd. Een woordvoerster van ProRail zegt dat de wissels net als zaterdag kunnen vastlopen door de sneeuw. De meeste verstoringen zitten nu in het zuiden van het land.
Tussen Tilburg en Boxtel rijden geen Sprinters, naar verwachting duurt dit tot kwart over twaalf vanmiddag.
Ook op het traject tussen Eindhoven Centraal en Sittard rijden minder Intercity's. De extra reistijd is ongeveer vijftien minuten. Deze problemen zijn waarschijnlijk maandag iets na middernacht verholpen.
ProRail verwacht dat de sneeuwbuien in de middag weer wat afnemen. Intussen probeert ProRail de wisselstoringen te herstellen. Om te voorkomen dat wissels bevriezen, worden sommige wissels verwarmd. Wisselverwarming kan bij hevige sneeuwval niet altijd storingen voorkomen in de treindiensten, aldus de woordvoerster.
Potje winters voetbal
Code geel verlengd tot dinsdagochtend
Het KNMI heeft code geel voor langere tijd afgegeven. De waarschuwingscode geldt niet langer tot maandagavond, maar is verlengd tot dinsdagochtend vijf uur. Mensen die naar buiten gaan, moeten rekening houden met bevriezing en gladheid.
Geen busverkeer in Zuidoost-Brabant
Door de hevige sneeuwval rijden er zondag geen bussen van Arriva en Hermes in Braban. "Bussen in West-Brabant en Oost-Brabant blijven in elk geval tot twaalf uur 's middags binnen, daarna moeten we even kijken hoe het gaat", zegt een woordvoerster van Arriva. Ook Hermes-bussen in Zuidoost-Brabant gaan voorlopig nog niet de weg op. Door de gladheid vinden de busvervoerders het niet verantwoord te gaan rijden.