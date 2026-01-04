Navigatie overslaan
LIVEBLOG

NS-personeel heeft ook ijspret en alle bromfiets-examens maandag afgelast

Vandaag om 09:32 • Aangepast vandaag om 21:17
Daan van zeven jaar oud uit Teteringen bouwt zondag zelf een iglo
Daan van zeven jaar oud uit Teteringen bouwt zondag zelf een iglo

Sneeuw, sneeuw, sneeuw, ook zondag hebben we een witte wereld in Brabant. Het is opnieuw oppassen op de weg door bevriezing en gladheid. Ook rijden er geen bussen door de hevige sneeuwval, en meerdere treinen zijn verstoord of vertraagd. Tot en met dinsdagochtend tien uur geldt code geel. In dit liveblog delen we de mooiste plaatjes en het laatste nieuws over de sneeuwval.

Profielfoto van Karin KampProfielfoto van Lav Lukac
Geschreven door
Karin Kamp & Lav Lukac

Liveblog

21:13

Alle motor en bromfiets examens afgelast voor maandag

Alle geplande praktijkexamens voor de motor en bromfiets gaan maandag niet door vanwege sneeuw en gladheid. Het gaat in totaal om 616 examens die uit voorzorg worden uitgesteld, volgens het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

"De maatregel wordt genomen vanwege de verwachte sneeuwvoorspelling in combinatie met de kwetsbaarheid op motor en bromfiets bij gladheid", meldt het CBR in een toelichting.

Alle andere examens, zowel theorie als praktijk, gaan vooralsnog wel door. "Echter, lokaal kan dit afwijken door de omstandigheden ter plekke." De kandidaten van wie het examen, de toets of rijtest niet doorgaat, worden geïnformeerd. De examens kunnen zonder extra kosten en versneld worden ingepland, aldus het CBR.

20:10

Een man valt door de gladheid bij een uitkijkpunt en moet met een speciale brancard geholpen worden

Man valt in Meerhoven in Eindhoven door gladheid (foto: Persbureau Heitink).
Man valt in Meerhoven in Eindhoven door gladheid (foto: Persbureau Heitink).
20:10

De man kon zelf niet meer lopen

De ambulancebroeders helpen hem (foto: Persbureau Heitink).
De ambulancebroeders helpen hem (foto: Persbureau Heitink).
20:10

Met een speciale brancard helpt de brandweer

De man is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Heitink).
De man is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Heitink).
19:47

De winterpret gaat ook aan deze NS-medewerkers niet voorbij

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

18:08

De brug in Son gaat niet open door gewicht sneeuw

De brug stopt ermee (foto: SQ Vision).
De brug stopt ermee (foto: SQ Vision).
18:08

Daardoor moeten deze mensen omrijden

Het verkeer staat hartstikke stil (foto: SQ Vision).
Het verkeer staat hartstikke stil (foto: SQ Vision).
17:43

Een heuse iglo!

Daan van zeven jaar oud uit Teteringen bouwt zondag zelf een iglo
Daan van zeven jaar oud uit Teteringen bouwt zondag zelf een iglo
16:53

Lekker kitesurfen in de sneeuw

Het is een bijzonder tafereel. In de polder dichtbij Prinsenbeek zijn mensen aan het sneeuwkitesurfen op een weiland (foto: Erald van der Aa).
Het is een bijzonder tafereel. In de polder dichtbij Prinsenbeek zijn mensen aan het sneeuwkitesurfen op een weiland (foto: Erald van der Aa).
15:53

Rijkswaterstaat waarschuwt: drukke maandagochtendspits

Rijkswaterstaat (RWS) verwacht maandag een drukke ochtendspits. Dat komt door het winterse weer, maar ook doordat de kerstvakantie is afgelopen. Daardoor gaat er weer meer verkeer de weg op.

RWS roept weggebruikers op rekening te houden met 'gevaarlijke rijomstandigheden', zoals sneeuwval, gladheid en natte weggedeeltes die bevriezen. Houd voldoende afstand, wissel niet onnodig van rijstrook en geef strooiwagens en sneeuwschuivers de ruimte, is het advies.

Alle 577 strooiwagens en 630 sneeuwschuivers zijn op pad. Zondag is om vier uur al zo'n 8 miljoen kilo zout gestrooid.

15:40

Hard werken om de wegen weer sneeuwvrij te maken

Sneeuwschuiver in actie in Beers (foto: Henk Straatman).
Sneeuwschuiver in actie in Beers (foto: Henk Straatman).
15:23

IJskoud snoetje

James vindt de sneeuw fantastisch! (foto: Hilde Boelen, Dussen).
James vindt de sneeuw fantastisch! (foto: Hilde Boelen, Dussen).
15:09

NS: ook maandag hinder door sneeuwval

De NS waarschuwt reizigers ook maandag rekening te houden met vertragingen door het winterweer.  "Al valt nu niet te voorspellen waar precies", zegt een woordvoerder.

Een probleem voor het treinverkeer zijn wissels die door bevriezing vastlopen. Plan de reis kort van tevoren en hou de reisplanner in de gaten, adviseert de woordvoerder.

15:00

Trotse NAC-fans

Jesse en Dolf met hun echte NAC-sneeuwpop (foto: Priscilla Verdaasdonk/Breda).
Jesse en Dolf met hun echte NAC-sneeuwpop (foto: Priscilla Verdaasdonk/Breda).
14:32

Bedolven onder de sneeuw

Vergeten fatbike, bijna verdwenen (foto: Hans Janssen).
Vergeten fatbike, bijna verdwenen (foto: Hans Janssen).
12:39

Efteling sluit Sprookjesbos vanwege hevige sneeuwval

De sneeuw speelt de Efteling ook parten. Het sprookjesbos was zondag enige tijd gesloten, omdat de situatie te onveilig is voor bezoekers. Door de vele sneeuw bestond de kans dat boomtakken zouden afbreken.

12:01

Code geel opnieuw verlengd, tot dinsdagochtend 10 uur

Het KNMI heeft de weerwaarschuwing opnieuw verlengd. Aanvankelijk zou code geel tot dinsdagochtend vijf uur duren, maar inmiddels is de waarschuwing tot dinsdag tien uur van kracht. 

Het verkeer wordt gewaarschuwd voor gladde wegen door de talrijke buien met kans op hagel en sneeuw. Brabant is bedekt met een dikke witte laag. Een inwoner van Haaren meldde zondag rond halfelf een laag van 23 centimeter sneeuw bij hem in de buurt.

Ook bevriezing van natte wegen kan tot gladheid leiden, stelt het KNMI.

11:56

Jon (6) uit Dongen bouwde zijn eigen iglo

Je eigen iglo in de achtertuin (foto: Rik Holierhoek/Dongen).
Je eigen iglo in de achtertuin (foto: Rik Holierhoek/Dongen).
11:51

Expats genieten van sleetje rijden in de sneeuw

Sneeuwpret voor expats in park Meerhoven in Eindhoven(foto: Ronny Balk).
Sneeuwpret voor expats in park Meerhoven in Eindhoven(foto: Ronny Balk).
11:32

Boom geveld door pak sneeuw in Oss

Foto: Rien den Brok, Oss
Foto: Rien den Brok, Oss
In het centrum van Oss, op de Terwaenen tegenover opticien Hans Anders, is zondagochtend een boom omgevallen door de hevige sneeuwval. Niemand raakte gewond.

Liveblog

11:16

Weer een dik pak sneeuw erbij

Meer dan 10 centimeter sneeuw in Geldrop (Foto: Shyamen Bollen)
Meer dan 10 centimeter sneeuw in Geldrop (Foto: Shyamen Bollen)
10:52

Winters landschap in Eindhoven

Prachtig landschap in Eindhoven (foto: Henry van der Sanden).
Prachtig landschap in Eindhoven (foto: Henry van der Sanden).
10:41

Storingen en vertragingen op het spoor

Door het winterweer zijn meerdere treinen verstoord of vertraagd. Een woordvoerster van ProRail zegt dat de wissels net als zaterdag kunnen vastlopen door de sneeuw. De meeste verstoringen zitten nu in het zuiden van het land.

Tussen Tilburg Universiteit en Eindhoven centraal rijden geen Sprinters, naar verwachting duurt dit tot twee uur vanmiddag. Tussen Dordrecht - Roosendaal geldt hetzelfde. Er rijden minder Sprinters door een wisselstoring. Deze verstoring duurt tot ten minste vier uur vanmiddag.  

Ook op het traject Breda-Den Bosch rijden veel minder treinen. Dit duurt tot ten minste twee uur vanmiddag. Tussen Eindhoven Centraal en Sittard rijden minder Intercity's. De extra reistijd is ongeveer vijftien minuten. Deze problemen zijn waarschijnlijk maandag iets na middernacht verholpen. 

Op de Hogesnelheidslijn van Rotterdam naar Breda rijden minder treinen door een wisselstoring. Vermoedelijk zijn de problemen om kwart over twee opgelost.

ProRail verwacht dat de sneeuwbuien in de middag weer wat afnemen. Intussen probeert ProRail de wisselstoringen te herstellen. Om te voorkomen dat wissels bevriezen, worden sommige wissels verwarmd. Wisselverwarming kan bij hevige sneeuwval niet altijd storingen voorkomen in de treindiensten, aldus de woordvoerster. 

10:31

Potje winters voetbal

Deze jonge Willem II-fans hielden een potje voetbal in de tuin met sneeuwpoppen (foto: Birgit Vriens).
Deze jonge Willem II-fans hielden een potje voetbal in de tuin met sneeuwpoppen (foto: Birgit Vriens).
09:43

Code geel verlengd tot dinsdagochtend

Het KNMI heeft code geel voor langere tijd afgegeven. De waarschuwingscode geldt niet langer tot maandagavond, maar is verlengd tot dinsdagochtend vijf uur. Mensen die naar buiten gaan, moeten rekening houden met bevriezing en gladheid. 

09:45

Geen busverkeer in Zuidoost-Brabant

Door de hevige sneeuwval rijden er zondag geen bussen van Arriva en Hermes in Braban. "Bussen in West-Brabant en Oost-Brabant blijven in elk geval tot twaalf uur 's middags binnen, daarna moeten we even kijken hoe het gaat", zegt een woordvoerster van Arriva. Ook Hermes-bussen in Zuidoost-Brabant gaan voorlopig nog niet de weg op. Door de gladheid vinden de busvervoerders het niet verantwoord te gaan rijden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.