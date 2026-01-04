NS-personeel heeft ook ijspret en alle bromfiets-examens maandag afgelast
Sneeuw, sneeuw, sneeuw, ook zondag hebben we een witte wereld in Brabant. Het is opnieuw oppassen op de weg door bevriezing en gladheid. Ook rijden er geen bussen door de hevige sneeuwval, en meerdere treinen zijn verstoord of vertraagd. Tot en met dinsdagochtend tien uur geldt code geel. In dit liveblog delen we de mooiste plaatjes en het laatste nieuws over de sneeuwval.
Liveblog
Alle motor en bromfiets examens afgelast voor maandag
Alle geplande praktijkexamens voor de motor en bromfiets gaan maandag niet door vanwege sneeuw en gladheid. Het gaat in totaal om 616 examens die uit voorzorg worden uitgesteld, volgens het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
"De maatregel wordt genomen vanwege de verwachte sneeuwvoorspelling in combinatie met de kwetsbaarheid op motor en bromfiets bij gladheid", meldt het CBR in een toelichting.
Alle andere examens, zowel theorie als praktijk, gaan vooralsnog wel door. "Echter, lokaal kan dit afwijken door de omstandigheden ter plekke." De kandidaten van wie het examen, de toets of rijtest niet doorgaat, worden geïnformeerd. De examens kunnen zonder extra kosten en versneld worden ingepland, aldus het CBR.
Een man valt door de gladheid bij een uitkijkpunt en moet met een speciale brancard geholpen worden
De man kon zelf niet meer lopen
Met een speciale brancard helpt de brandweer
De winterpret gaat ook aan deze NS-medewerkers niet voorbij
De brug in Son gaat niet open door gewicht sneeuw
Daardoor moeten deze mensen omrijden
Een heuse iglo!
Lekker kitesurfen in de sneeuw
Rijkswaterstaat waarschuwt: drukke maandagochtendspits
Rijkswaterstaat (RWS) verwacht maandag een drukke ochtendspits. Dat komt door het winterse weer, maar ook doordat de kerstvakantie is afgelopen. Daardoor gaat er weer meer verkeer de weg op.
RWS roept weggebruikers op rekening te houden met 'gevaarlijke rijomstandigheden', zoals sneeuwval, gladheid en natte weggedeeltes die bevriezen. Houd voldoende afstand, wissel niet onnodig van rijstrook en geef strooiwagens en sneeuwschuivers de ruimte, is het advies.
Alle 577 strooiwagens en 630 sneeuwschuivers zijn op pad. Zondag is om vier uur al zo'n 8 miljoen kilo zout gestrooid.
Hard werken om de wegen weer sneeuwvrij te maken
IJskoud snoetje
NS: ook maandag hinder door sneeuwval
De NS waarschuwt reizigers ook maandag rekening te houden met vertragingen door het winterweer. "Al valt nu niet te voorspellen waar precies", zegt een woordvoerder.
Een probleem voor het treinverkeer zijn wissels die door bevriezing vastlopen. Plan de reis kort van tevoren en hou de reisplanner in de gaten, adviseert de woordvoerder.
Trotse NAC-fans
Bedolven onder de sneeuw
Efteling sluit Sprookjesbos vanwege hevige sneeuwval
De sneeuw speelt de Efteling ook parten. Het sprookjesbos was zondag enige tijd gesloten, omdat de situatie te onveilig is voor bezoekers. Door de vele sneeuw bestond de kans dat boomtakken zouden afbreken.
Code geel opnieuw verlengd, tot dinsdagochtend 10 uur
Het KNMI heeft de weerwaarschuwing opnieuw verlengd. Aanvankelijk zou code geel tot dinsdagochtend vijf uur duren, maar inmiddels is de waarschuwing tot dinsdag tien uur van kracht.
Het verkeer wordt gewaarschuwd voor gladde wegen door de talrijke buien met kans op hagel en sneeuw. Brabant is bedekt met een dikke witte laag. Een inwoner van Haaren meldde zondag rond halfelf een laag van 23 centimeter sneeuw bij hem in de buurt.
Ook bevriezing van natte wegen kan tot gladheid leiden, stelt het KNMI.
Jon (6) uit Dongen bouwde zijn eigen iglo
Expats genieten van sleetje rijden in de sneeuw
Boom geveld door pak sneeuw in Oss
Liveblog
Weer een dik pak sneeuw erbij
Winters landschap in Eindhoven
Storingen en vertragingen op het spoor
Door het winterweer zijn meerdere treinen verstoord of vertraagd. Een woordvoerster van ProRail zegt dat de wissels net als zaterdag kunnen vastlopen door de sneeuw. De meeste verstoringen zitten nu in het zuiden van het land.
Tussen Tilburg Universiteit en Eindhoven centraal rijden geen Sprinters, naar verwachting duurt dit tot twee uur vanmiddag. Tussen Dordrecht - Roosendaal geldt hetzelfde. Er rijden minder Sprinters door een wisselstoring. Deze verstoring duurt tot ten minste vier uur vanmiddag.
Ook op het traject Breda-Den Bosch rijden veel minder treinen. Dit duurt tot ten minste twee uur vanmiddag. Tussen Eindhoven Centraal en Sittard rijden minder Intercity's. De extra reistijd is ongeveer vijftien minuten. Deze problemen zijn waarschijnlijk maandag iets na middernacht verholpen.
Op de Hogesnelheidslijn van Rotterdam naar Breda rijden minder treinen door een wisselstoring. Vermoedelijk zijn de problemen om kwart over twee opgelost.
ProRail verwacht dat de sneeuwbuien in de middag weer wat afnemen. Intussen probeert ProRail de wisselstoringen te herstellen. Om te voorkomen dat wissels bevriezen, worden sommige wissels verwarmd. Wisselverwarming kan bij hevige sneeuwval niet altijd storingen voorkomen in de treindiensten, aldus de woordvoerster.
Potje winters voetbal
Code geel verlengd tot dinsdagochtend
Het KNMI heeft code geel voor langere tijd afgegeven. De waarschuwingscode geldt niet langer tot maandagavond, maar is verlengd tot dinsdagochtend vijf uur. Mensen die naar buiten gaan, moeten rekening houden met bevriezing en gladheid.
Geen busverkeer in Zuidoost-Brabant
Door de hevige sneeuwval rijden er zondag geen bussen van Arriva en Hermes in Braban. "Bussen in West-Brabant en Oost-Brabant blijven in elk geval tot twaalf uur 's middags binnen, daarna moeten we even kijken hoe het gaat", zegt een woordvoerster van Arriva. Ook Hermes-bussen in Zuidoost-Brabant gaan voorlopig nog niet de weg op. Door de gladheid vinden de busvervoerders het niet verantwoord te gaan rijden.