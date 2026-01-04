Rijkswaterstaat waarschuwt: maandag drukke ochtendspits door winters weer

15:53

Rijkswaterstaat (RWS) verwacht maandag een drukke ochtendspits. Dat komt door het winterse weer, maar ook doordat de kerstvakantie is afgelopen. Daardoor gaat er weer meer verkeer de weg op.

RWS roept weggebruikers op rekening te houden met 'gevaarlijke rijomstandigheden', zoals sneeuwval, gladheid en natte weggedeeltes die bevriezen. Houd voldoende afstand, wissel niet onnodig van rijstrook en geef strooiwagens en sneeuwschuivers de ruimte, is het advies.

Alle 577 strooiwagens en 630 sneeuwschuivers zijn op pad. Zondag is om vier uur al zo'n 8 miljoen kilo zout gestrooid.