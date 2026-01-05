Man schuift sneeuw in zijn achtertuin als zijn huis in brand vliegt

Bij de brand die zondag een huis aan de Langeweg in Haaren verwoestte, is niemand gewond geraakt. De eigenaar woonde al vijftien jaar in het huis. Toen de brand uitbrak, was hij achter in de tuin sneeuw aan het schuiven. "Toen hij naar binnen liep en rook zag, wist hij meteen dat het mis was", vertelt zijn zwager maandag.

De vlammen sloegen uit het dak en er kwam veel rook vrij bij de brand. Rookpluimen waren tot in de verte te zien en er waren veel brandweerlieden om het vuur te bestrijden. In het huis woont een 36-jarige man samen met zijn hond. Allebei maken ze het naar omstandigheden goed. Toen de bewoner de vlammen zag, heeft hij gelijk zijn familie gebeld. Hij is zondagnacht bij zijn zus en zwager blijven slapen. Voorlopig kan hij zijn eigen huis niet in omdat er te veel schade is aangericht door de brand. De oorzaak is nog niet bekend. "Het zou de elektrische deken kunnen zijn, maar dat moet nog worden onderzocht", zegt de zwager. Het huis komt uit 1924 dus was er veel hout en riet.

"Ik heb zelf nog geprobeerd te blussen, maar dat was onbegonnen werk."

De 69-jarige buurman Sjef van twee deuren verder was ook thuis tijdens de brand. "Ik heb zelf nog geprobeerd te blussen met een brandblusser, maar dat was onbegonnen werk", vertelt hij.

Flinke schade aan het huis (foto: Eva de Schipper).

Zijn vrouw Wilma (66) ging tijdens de brand naar de buurman toe. Ze vertelt dat haar buurman beduusd was. "Hij zei niet veel. Hij was aan het sneeuw schuiven toen het brandalarm op zijn telefoon afging." Zelf probeerde Wilma rustig te blijven en haar buurman op zijn gemak te stellen. Zijn familie woont in Haaren dus ze waren er snel bij. "Ik ben al lang blij dat hij er zelf heel uit is gekomen. Voor hetzelfde geldt lag hij op de bank te slapen toen de brand uitbrak."

"Ik liep erheen en het brandde als de hel."

Ook buurtbewoner Egbert zag de vlammen uit het huis slaan. Hij woont een straat verderop. "Ik zag dat het mistig werd in de achtertuin", vertelt hij. Dat vond hij gek en dus nam hij een kijkje buiten. "Toen rook ik meteen die brandlucht. Ik liep erheen en het brandde als de hel."

De brand brak zondagavond uit (foto: Bart Meesters).

Op maandagochtend is de schade duidelijk te zien. "Het is een ramp. Er is niets meer van over", zegt Egbert. Hij heeft dertig jaar geleden zelf ook brand gehad in zijn huis. "Het is verschrikkelijk als je zoiets meemaakt." De brandweer is maandagochtend nog teruggeweest bij het huis omdat er nog iets smeulde onder de dakgoot, aan de achterkant. Over de oorzaak van de brand kan ze nog niets zeggen.