Deltrap zeker van eerste Winterspelen, geblesseerde Kos moet afwachten

Shorttrackster Zoë Deltrap uit Lage Zwaluwe kan zich op gaan maken voor haar eerste Olympische Winterspelen. Ze is door de KNSB opgenomen in de selectie voor de Spelen die in februari in Milaan worden gehouden. Collega Daan Kos uit Breda weet nog niet of hij kan afreizen naar Italië.

"De selectie voor de Olympische Spelen is voor een groot deel gebaseerd op de prestaties die tijdens de World Tour geleverd zijn", legt de selectiecommissie van de KNSB uit in een persbericht. "Bij de mannen waren Jens van 't Wout, Melle van 't Wout en Daan Kos daardoor al voorgeselecteerd voor de Spelen en bij de vrouwen geldt dat voor Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma."

Zoë Deltrap is bij de vrouwen nu toegevoegd, op voordracht van bondscoach Niels Kersholt. Deltrap maakte eind november indruk bij wedstrijden in Dordrecht.

Ondanks dat Daan Kos tot de voorselectie behoorde bij de mannen, is de shorttracker uit Breda nog niet zeker van een definitieve deelname in Milaan. "Omdat Daan Kos nog revalideert van een rugblessure, kan de selectiecommissie hem nu nog niet definitief selecteren voor Milaan", aldus de commissie.

De commissie heeft uiterlijk tot 20 januari vijf uur de tijd om de laatste twee namen voor te dragen. Bij de mannen komt Daan Kos dus in aanmerking. Bij de vrouwen maakt Suzanne Schulting kans op het laatste plekje.

De drievoudig olympisch kampioene maakte in 2024 de overstap naar de lange baan. In Milaan zal ze daar de 1000 meter rijden, maar ze hoopt dit te combineren met deelname aan het shorttrack. Zondag reed ze het NK en won ze prompt de 1500 meter.