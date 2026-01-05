Cadeautje blijkt winnend lot van 15 miljoen euro: 'Gegeven is gegeven'

Je koopt een Oudejaarslot voor iemand anders en diegene wint 15 miljoen euro. Zou je dan balen? De meeste mensen in Nuenen zéggen van niet. Bij de Primera in het dorp is zo'n winnend lot gekocht, als cadeautje. "Als je dit geeft, weet je wat de consequenties kunnen zijn. Gegeven is gegeven", zegt Primera-eigenaar Stefan.

Stefan, sinds 15 maanden de eigenaar van de zaak, kreeg op oudjaarsavond het bericht van zijn contactpersoon van de loterij. "Ja, bizar. Onwerkelijk. Je vraagt je af of je het lot in je handen hebt gehad", zegt hij. Hij hoopt dat het goed terecht is gekomen: "En dat iemand er wat goeds mee kan doen." Als eigenaar krijg je ook een taart en ballonnen bij de winkel. De jongeman die de ballonnen brengt, heeft op zijn manier ook geluk. Hij koopt altijd bij de winnende winkels een kraslot. "Ik heb net een lot van een tientje gehaald en daar heb ik 100 euro uitgehaald. Het geluk zit in Nuenen", lacht hij.

Of hij zou balen als hij een winnend lot van 15 miljoen euro had weggegeven? "Ja, ik zou wel een deel eisen toch? Of ben ik dan gek? Je hebt geluk in je handen gehad, maar ongeluk omdat je het zelf niet hebt gekregen."

"Ik gun het een ander heel erg."

Een vrouw die voorbij de winkel loopt, zegt dat ze de winnaar heel veel geluk wenst. "Ik gun het een ander heel erg. Zeker mensen die het minder hebben of die een zwaar jaar hebben gehad." En wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Zo blijkt uit de reactie van een man die voorbijkomt. "Ik moet het hiermee doen", lacht hij, terwijl hij een briefje van twintig euro laat zien. Hij bekent wel eerlijk dat hij wel spijt zou hebben als hij een lot van 15 miljoen cadeau had gedaan. Zijn vrouw zou er ook van balen. "Ja, maar ik gun het iedereen. Waarom niet hè?" En dat is precies hoe een andere man er ook over denkt. "Ik ben blij voor iedereen. Het is weleens vaker gebeurd hier in Nuenen dus wat dat betreft kunnen we altijd kans maken hier", zegt hij. "En ik heb al elke maand prijs. Al dertig jaar lang doe ik nergens aan mee. Als je dat bij elkaar optelt is dat een heleboel geld. Ik ben een gelukkig mens!"