Bewoners huizen uit na uitslaande brand in Den Bosch: 'Hoe kan het toch?'
Bewoners van appartementencomplex De Schanshoek in Den Bosch moesten maandagmiddag plotseling hun huis uit en de kou in. Een uitslaande brand in een appartement op de tweede verdieping maakte dat de bewoners van alle vijftien appartementen aan De Hofstedenlaan moesten evacueren.
De bewoner van het appartement waar de brand uitbrak, raakte lichtgewond en is even na de brand nog in shock. “Hoe kan het toch gaan branden. Hoe kan het?”, zegt hij beduusd, nog in badjas en slippers. Zijn woning is onbewoonbaar verklaard en ook de woning erboven liep flinke schade op.
Wat gebeurt er nu met de bewoners?
Dankzij de snelle inzet van brandweer en politie konden alle bewoners veilig naar buiten. Enkele bewoners werden door ambulancepersoneel gecontroleerd omdat ze rook hadden ingeademd, maar verder raakte niemand ernstig gewond.
Zo’n tien bewoners, vooral ouderen en enkelen in een rolstoel, werden tijdelijk opgevangen in wijkgebouw De Schans, waar koffie en tosti’s werden aangeboden.
Wat is de schade?
De gemeente onderzoekt welke woningen weer veilig bewoonbaar zijn. Sommige appartementen zullen vanavond alweer beschikbaar zijn, andere moeten nog verder worden bekeken vanwege scheuren in de muren en rookschade.
Bewoners worden geadviseerd tijdelijk bij familie of vrienden te verblijven of anders één nacht in een hotel.