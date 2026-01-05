Boris (26) rolt volledig verbrande man door de sneeuw

De 26-jarige Boris uit Uden wordt gezien als een echte held. Maandagochtend heeft hij een man die brandend uit zijn huis kwam gered door hem in de sneeuw te rollen. “De man was helemaal zwart en in shock”, vertelt Boris tegen Omroep Brabant. “Fijn dat ik hem heb kunnen helpen.”

Flinke indruk Boris woont net vijftien dagen in de straat en voor het eerst op zichzelf. Maandagochtend stapt hij in zijn auto als hij een hele zure lucht ruikt. “Verderop zag ik zwarte rook boven de huizen uitkomen. Er was nog geen politie, helemaal niks was er.” De 26-jarige man bedenkt zich geen moment, zet zijn auto aan de kant en rent richting het huis. “Toen zag ik een man helemaal verbrand en zwart uit het huis komen. Ik heb hem door de sneeuw gerold en later bij buurtbewoners onder de douche gezet.”

Een huis aan de Bijland in Uden is maandagochtend volledig uitgebrand . Volgens ooggetuigen zou het gaan om een accubrand die begon in de achtertuin. De bewoner van het huis is daarbij zwaargewond geraakt.

Een paar uur na zijn heldendaad vertelt Boris heel nuchter zijn verhaal. “Het is voor mij gewoon iemand helpen die hulp nodig heeft.” Toch heeft het een flinke indruk achtergelaten. “Ik moest twee keer nadenken toen ik die man uit zijn huis zag komen. Hij was helemaal zwart.”

Is Boris een held?

Buren zijn ondertussen in paniek en schreeuwen, maar Boris bleef naar eigen zeggen rustig. “Ik kan er goed mee dealen.” Hij probeert nog met het slachtoffer te praten maar die is in shock. “Ik kende de man niet, ik ken nog eigenlijk niemand hier in de straat. Volgens buren is de man een knutselaar, iemand die graag aan brommers sleutelt.” De mogelijke oorzaak van de verwoestende brand is een accubrand.

Buurtbewoners, en ook de moeder van Boris, zien hem als een held. Boris zelf niet. “Fijn dat ik het gedaan heb. Een agent bedankte mij wel voor de snelle hulp. Ik was er denk ik binnen twee minuten na het ontstaan van de brand.”

Werken zat er niet meer in voor Boris. Als eerste omdat zijn auto was ingesloten door brandweerwagens en ook op zijn werk vonden ze het beter als hij even zou bijkomen van zijn actie.