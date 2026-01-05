Man komt verbrand uit huis: Boris (26) en Iwan (47) redden hem met sneeuw

De 26-jarige Boris en de 47-jarige Iwan uit Uden worden gezien als echte helden. Maandagochtend redden ze een man die verbrand uit zijn huis kwam gerend door snel sneeuw over hem heen te gooien. “De man was helemaal zwart en in shock", vertelt Boris aan Omroep Brabant.

Een huis aan de Bijland in Uden is maandagochtend volledig uitgebrand . Volgens ooggetuigen begon de brand vermoedelijk bij een accu in de achtertuin. De bewoner van het huis raakte daarbij zwaargewond.

Boris woont pas vijftien dagen in de straat en voor het eerst op zichzelf. “Ik stapte net in mijn auto toen ik een hele zure lucht rook”, vertelt hij. “Verderop zag ik zwarte rook boven de huizen uitkomen. Er was nog geen politie, helemaal niks. Toen zag ik een man, helemaal verbrand en zwart, uit het huis komen.”

Iwan, die in de buurt woont, wilde net boodschappen gaan doen toen hij de man naar buiten zag strompelen. “Ik ben op mijn hurken bij hem gaan zitten en heb sneeuw over hem heen gegooid”, zegt hij. “Een buurtbewoner kwam met een deken, waarin we hem hebben ingewikkeld.”

Even later werd het slachtoffer bij een buurman onder de douche gezet. “Samen hebben we hem de trap opgeduwd,” vertelt Iwan. “Daarna waren de hulpdiensten er snel en hebben zij het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.”

Terwijl omwonenden in paniek raakten en schreeuwden, bleven Boris en Iwan opmerkelijk kalm. Boris probeerde nog met het slachtoffer te praten, maar die was te veel in shock. “Ik kende de man niet, ik ken eigenlijk nog niemand in de straat. Volgens buren is het een knutselaar, iemand die graag aan brommers sleutelt.”