Sneeuwschuivers draaien overuren en hebben last van gevaarlijke inhalers
Terwijl automobilisten voorzichtig de besneeuwde wegen trotseren, draait alles bij het Rijkswaterstaat steunpunt De Brand in Den Bosch deze dagen op volle kracht. Strooiwagens en sneeuwschuivers rijden af en aan om de hoofdwegen in onze provincie begaanbaar te houden. “Het is enorm druk", zegt gladheidscoördinator Wesley Maurer. “Maar dit is precies waarvoor we het doen.”
Rijkswaterstaat werkt met twee soorten acties: preventief en curatief. Preventief houdt in dat ze voor de gladheid uit al beginnen met strooien. Curatief is eigenlijk wanneer het al echt glad begint te worden en ze dit willen verminderen of wegwerken.
Om dit doel te bereiken, moet er constant worden gestrooid en gepoetst. “Dat doen we met strooiwagens en ploegauto’s, ook wel sneeuwschuivers genoemd. Daarmee zijn we continu bezig om de wegen in Brabant schoon te maken”, zegt Maurer.
Wanneer stoppen de wagens?
Het werk is intensief en vraagt veel coördinatie. De gladheidsbestrijders zijn dag en nacht beschikbaar, al was dat bijvoorbeeld maandag nog niet nodig. Toen begonnen ze om vijf uur ’s ochtends en waren ze rond acht uur ’s avonds klaar. Niet de tijd, maar het resultaat bepaalt. “Wij stoppen pas wanneer de wegen zwart zijn. Dat is het enige waarvoor we gaan", benadrukt Maurer.
Er gaat deze dagen enorm veel zout over de Brabantse wegen in korte tijd. “Waar we normaal een seizoen over doen, hebben we nu in 72 uur al bijna 1400 ton zout uitgereden. Zoiets heb ik in mijn vijfjarige carrière nog niet meegemaakt”, vertelt Maurer. Het werk gaat nog enkele dagen door: “Wij houden er rekening mee dat dit tot en met het weekend zo doorgaat”, geeft hij aan.
Zijn sneeuwschuivers en strooiwagens gevaarlijk?
Maandag zorgde een sneeuwschuiver voor een hachelijk moment voor automobilist Jan uit Hoeven. Hij kwam een schuiver tegen en een grote sneeuwwolk omsloot zijn auto. Het voelde voor hem alsof hij van de weg werd gedrukt.
Pieter van Geenen, bestuurder van een sneeuwschuiver, herkent dat het indrukwekkend kan zijn als meerdere schuifwagens voorbijkomen. “Wij rijden met vier of vijf vrachtwagens op een rij om elke rijbaan tegelijk schoon te maken. Je kunt de sneeuw niet zomaar naar één kant schuiven, want dan krijgt de andere rijbaan er last van", legt hij uit.
Wat moet je doen als je sneeuwschuivers of strooiwagens tegenkomt?
Tijdens het schoonmaken van de wegen ontstaan soms gevaarlijke situaties. “Mensen moeten gewoon fatsoen en geduld hebben, ook voor hun eigen veiligheid. Kijk, als wij niks doen, kunnen ze helemaal niet meer rijden", zegt Van Geenen. Hij geeft eerlijk toe dat de ploegwagens soms flink moeten doorduwen: “We moeten het dan een beetje afdwingen. Anders gaat het gewoon niet.”
Maurer doet tot slot een duidelijke oproep aan alle weggebruikers: “Probeer de strooiwagens voorrang te verlenen en zo te rijden dat ze er weinig last van hebben. Zo voorkomen we schades en ongelukken. Wij stoppen pas als de wegen weer zwart zijn.”