Winterse ellende op de weg: wegenwachter Tijn redt gestrande automobilisten

Sneeuw, wind en gladheid. De mix van winterse omstandigheden maakte de Brabantse wegen woensdag een ware ijsbaan. Spitsuur dus voor Tijn van den Broek van de ANWB Wegenwacht. Hij rijdt als reddende (sneeuw)engel over de weg om mensen die stranden in de vrieskou weer verder te helpen..

Dikke sneeuwvlokken kletteren tegen de knalgele takelwagen die brommend over de A2 rijdt. Achter het stuur zit Tijn, muts binnen handbereik. Hij koerst zijn vrachtwagen over de snelweg op zoek naar pechgevallen. Dan ziet hij ze ineens staan: drie auto’s op de vluchtstrook. “We gaan eens even kijken.”



“Ik heb hier drie auto’s op de vluchtstrook aangetroffen, ik laat wel even weten als ik ze weg heb”, meldt hij via zijn telefoon. Hij geeft door aan de verkeerscentrale dat er een ongeluk is gebeurd en dat hij ter plaatse is. “Of misschien hebben ze wel een berger nodig.”



“Wat is er gebeurd?”, vraagt hij aan een vrouw die in de sneeuw op de vluchtstrook wacht, pal naast haar gehavende auto. Even verderop staat nog een auto met flinke schade. De drie auto’s zijn door het gladde weer op elkaar gebotst: bij de een ligt de koplamp eraf, bij de ander is de bumper aan flarden. “Ik blijf hier even wachten tot de berger er is”, zegt Tijn.



Druk op de weg

“Het is heel druk geworden door de sneeuw en het langzame verkeer”, vertelt hij terwijl hij de schade opneemt. Vanwege de sneeuw en de gladheid geldt woensdagochtend code oranje in de provincie. Toch valt het met de pechgevallen nog mee op deze met sneeuw bedolven spits. “Wat dat betreft hebben mensen geluk.” “Eentje kan op eigen kracht verder, die heeft alleen wat blikschade”, zegt de ANWB’er, weer aan de telefoon met de centrale. De dikke sneeuwvlokken denderen nog steeds naar beneden. “Die andere twee kunnen niet meer verder, daar heb ik een berger voor opgeroepen. Ik mag die niet meenemen, alleen de pechgevallen.”

Pech na een nachtdienst

“Als kind was ik al gek van auto’s en vrachtwagens”, vertelt Tijn terwijl hij het grote gele gevaarte weer de besneeuwde weg op stuurt. Er is een nieuwe melding binnengekomen van een auto met pech. “De auto start en rijdt niet meer, dus die gaan we even ophalen”, vertelt de enthousiaste wegenwachter. Op de parkeerplaats van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond staat anesthesist Guy Rouhl er wat beteuterd bij. Zijn Opel Corsa, die hij nog maar een paar maanden heeft, start niet meer. Nét nu hij na een lange nachtdienst weer naar huis wil gaan.



“Ik kreeg meteen een storingsmelding, er was iets elektronisch aan de hand”, zegt hij terwijl Tijn bezig is met het optakelen van de auto op de besneeuwde parkeerplaats. “Het is wel heel vervelend, maar er zijn ergere dingen. Ik heb meteen het leasebedrijf gebeld en die hebben de takelwagen ingeschakeld.”

De auto van anesthesist Guy wordt op de takelwagen gezet (Foto: Omroep Brabant.)