Auto’s glijden massaal de greppel in door sneeuw in nieuwbouwwijk

Inmiddels kennen de takelwagenchauffeurs de route naar de nieuwbouwwijk De Groene Ruiter in Uden bijna uit hun hoofd. Door de dikke sneeuwlaag van de afgelopen dagen rijden hordes auto’s en busjes zich vast in de splinternieuwe greppels en wadi's.

Grote nieuwbouwhuizen zonder zichtbare slijtage, een stel dat de hond uitlaat in het besneeuwde landschap en hier en daar een stapel klinkers die nog gelegd moeten worden. Na het winterse weer van de afgelopen dagen oogt de wijk bijna idyllisch. “Voor de kerstvakantie zijn hier de bermen en de wadi’s aangelegd”, zegt buurtbewoner Jan-Hein Dielissen. “Kijk, je ziet dat het hier wel een meter diep is”, vertelt hij, terwijl hij zelf bijna achteruit een wadi in roetsjt: een verlaagde kuil die bedoeld is om regenwater op te vangen.

Meerdere keren

De wijk is opgezet als een ‘groene’ wijk, met gasloze huizen en veel ruimte voor natuur in de bermen. Terwijl hij verder loopt, zakt hij steeds dieper weg; de sneeuw reikt inmiddels tot zijn kuiten. Wat bedoeld is als ruimte voor natuur, vormt nu een valkuil voor verkeer. Twee bandensporen van eerder die middag verraden een van de vele slachtoffers van de afgelopen dagen. De bruine sporen verdwijnen steeds verder in het dikke pak sneeuw. “Met dit sneeuwdek zien mensen niet meer waar de weg ophoudt”, zegt hij. Volgens de buurtbewoner is de takelwagen alleen op woensdag al meerdere keren de wijk ingereden. “Mensen hebben ook geen overzicht”, zegt hij, terwijl hij zelf bijna in de wadi uitglijdt. “Owh-”

Ook deze bus moet met een takelwagen uit de greppel getrokken worden (Foto: Privéarchief.)