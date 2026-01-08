Kas bezwijkt onder sneeuw, levenswerk van Ilyas na 47 jaar verwoest

Ilyas Ozaslan kan zijn tranen maar moeilijk bedwingen als hij naar de kas kijkt die woensdag onder de sneeuw bezweek. De kas is zijn levenswerk. Al 47 jaar werkt hij bij het tuinbouwbedrijf in het buitengebied van Waspik, vlakbij ‘s-Gravenmoer. Bijna 20 jaar geleden nam hij de zaak over van zijn toenmalige baas. Sindsdien draagt het bedrijf zijn naam, nu is een groot deel ingestort.

Het gaat om vierduizend vierkante meter kas. Als luciferhoutjes is de stalen constructie die het glas draagt geknakt. “Afgelopen zondag waren er al enkele ruiten naar beneden gekomen. Daarom hadden we de kas al afgesloten”, zegt Ilyas. “We vertrouwden het niet.” En dat wantrouwen bleek terecht. Woensdagmiddag rond half vijf ging het mis. “Door de wind was er veel sneeuw op een hoop gewaaid en daardoor kon het dak het niet meer houden. Als dominosteentjes is toen de hele kas neergegaan.”

"Zo'n dik pak sneeuw heb ik nooit meegemaakt, het is niet normaal."

De verwoeste kas stond leeg. Ze gebruiken de kas van maart tot oktober voor het telen van vergeten groente. In de winter wordt hij niet gebruikt. Zo’n dik pak sneeuw op het dak heeft Ilyas nog niet eerder meegemaakt. ”Het is niet normaal. Dit is in 47 jaar nog nooit gebeurd. Het komt hard aan”, zegt hij met gebroken stem. Ilyas is bang dat het hier niet bij blijft. “Als het gaat regenen wordt de sneeuw nog zwaarder en lopen de andere kassen ook gevaar. Ik hoop dat het vandaag wat dooit, want morgen wordt er weer sneeuw verwacht."

"Opnieuw opbouwen is niet te betalen."

Hoe het verder moet? Ilyas heeft geen idee. “De verzekering heeft laten weten dat de schade niet wordt vergoed. Ik heb mijn verzekering altijd betaald, maar sinds 2017 is schade als gevolg van sneeuwdruk niet meer gedekt. Dat wisten wij niet. Ik dacht goed verzekerd te zijn.” Het opruimen en opnieuw opbouwen is onbetaalbaar denkt de groenteteler. Een heel klein lichtpuntje is er voor hem wel. Ilyas heeft behalve groentekassen ook een bloemisterij. De bloemenwinkel is niet beschadigd en kon donderdagmorgen gewoon open. Bekijk hier dronebeelden van het ingestorte kassencomplex: