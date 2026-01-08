Gemeentes pakken de draad weer op met het ophalen van afval

Door de sneeuwval van de afgelopen dagen konden vuilniswagens in verschillende gemeenten in de provincie de weg niet op. Bijvoorbeeld in steden als Den Bosch, Helmond en Roosendaal bleven de afvalbakken staan. Op sommige plekken werd de afvalronde zelfs halverwege afgebroken door de sneeuw. Donderdag pakken afvalverwerkers de draad weer op.

PMD-afvalzakken, voor het inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankkartons, bedolven onder een witte laag sneeuw, bevroren kliko’s aan de straat en huisvuil dat langer binnen moest blijven staan. Het pak sneeuw in de provincie gooit deze week roet in het eten van de afvaldiensten.

Er is echter een goede reden voor deze vertraging: “Een vuilniswagen is niet zoals een auto. Die moet voortdurend stoppen en weer optrekken. Onder deze weersomstandigheden is dat erg gevaarlijk", vertelde Stephan van Tilburg van afvalinzamelaar Blink uit Helmond eerder. “De kans op slippen is groot en we willen het echt niet op ons geweten hebben dat we iemand aanrijden.”

Maar niet alleen in Helmond, Deurne en Asten, waar Blink actief is, bleven de bakken staan. Ook in gemeenten zoals Oisterwijk, Breda, Waalwijk, Den Bosch, Meijerijstad, Roosendaal en vele andere bleef het afval vanwege de gladheid staan.

Wél of niet opgehaald?

In Tilburg was er voor buurtbewoners nog een sprankje hoop. Daar kregen ze woensdag te horen dat de afvalinzameling tóch door zou gaan. Maar halverwege de rit besloot men dat het te gevaarlijk was.



"Door de uitzonderlijke weersomstandigheden hebben we onze werkzaamheden stilgelegd", was te lezen in de afvalkalenderapp. "De route van 7 januari kunnen we helaas niet inhalen", schreef de gemeente. De bakken blijven nog twee weken staan in Goirle en Tilburg.