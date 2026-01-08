Gemeentes pakken de draad weer op met het ophalen van afval
Door de sneeuwval van de afgelopen dagen konden vuilniswagens in verschillende gemeenten in de provincie de weg niet op. Bijvoorbeeld in steden als Den Bosch, Helmond en Roosendaal bleven de afvalbakken staan. Op sommige plekken werd de afvalronde zelfs halverwege afgebroken door de sneeuw. Donderdag pakken afvalverwerkers de draad weer op.
PMD-afvalzakken, voor het inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankkartons, bedolven onder een witte laag sneeuw, bevroren kliko’s aan de straat en huisvuil dat langer binnen moest blijven staan. Het pak sneeuw in de provincie gooit deze week roet in het eten van de afvaldiensten.
Er is echter een goede reden voor deze vertraging: “Een vuilniswagen is niet zoals een auto. Die moet voortdurend stoppen en weer optrekken. Onder deze weersomstandigheden is dat erg gevaarlijk", vertelde Stephan van Tilburg van afvalinzamelaar Blink uit Helmond eerder. “De kans op slippen is groot en we willen het echt niet op ons geweten hebben dat we iemand aanrijden.”
Maar niet alleen in Helmond, Deurne en Asten, waar Blink actief is, bleven de bakken staan. Ook in gemeenten zoals Oisterwijk, Breda, Waalwijk, Den Bosch, Meijerijstad, Roosendaal en vele andere bleef het afval vanwege de gladheid staan.
Wél of niet opgehaald?
In Tilburg was er voor buurtbewoners nog een sprankje hoop. Daar kregen ze woensdag te horen dat de afvalinzameling tóch door zou gaan. Maar halverwege de rit besloot men dat het te gevaarlijk was.
"Door de uitzonderlijke weersomstandigheden hebben we onze werkzaamheden stilgelegd", was te lezen in de afvalkalenderapp. "De route van 7 januari kunnen we helaas niet inhalen", schreef de gemeente. De bakken blijven nog twee weken staan in Goirle en Tilburg.
Bovendien waren de milieustraten in gemeenten zoals Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Goirle en Helmond op woensdag dicht. Ook in de gemeente Land van Cuijk werd het ophalen op woensdag vrijwel direct gestaakt.
Geen GFT
Donderdag lijkt het ergste van de sneeuwoverlast voorbij. In gemeenten zoals Den Bosch, Oisterwijk, Vught, Heusden en Bernheze wordt de inzameling van PMD en oud papier weer opgestart. Maar het GFT-afval blijft daar nog even staan, aangezien het in de containers is bevroren, meldt de afvalstoffendienst. Het ophalen van de kerstbomen in deze gemeenten is voorlopig geschrapt en routes kunnen nog veranderen.
In andere gemeenten wordt het ophalen van plastic, oud papier en restafval ook mondjesmaat hervat. Zo start de gemeente Land van Cuijk de inzameling weer op, evenals Meijerijstad, waar het langzaam weer op gang komt.
Ook in Helmond wordt het ophalen van afval op donderdag en vrijdag ingehaald. Het uitstellen van het ophalen zorgde wel voor een aantal overvolle luierbakken in de gemeente. Daar wordt momenteel een oplossing voor gezocht, zo laat een woordvoerder weten.
Volgende week
In Tilburg wordt donderdag door chauffeurs zelf ingeschat of een straat begaanbaar is. “Wij doen ons best om de afvalinzameling zo veel mogelijk door te laten gaan", schrijft de gemeente op haar website. “Het kan echter zijn dat we niet in uw straat kunnen komen.” Ook in Breda worden de wegen die te glad zijn overgeslagen.
Afvalverwerker Saver, verantwoordelijk voor zeven gemeenten in West-Brabant zoals Bergen op Zoom, Rucphen, Woensdrecht en Roosendaal, bevestigt aan Omroep Brabant dat de afvalinzameling in deze gemeenten tot en met vrijdag niet doorgaat.
De gemiste routes worden niet ingehaald, maar de kerstbomen worden zaterdag alsnog opgehaald in Roosendaal.