Live | Morgenochtend vanaf 8.00 uur code oranje en meeste scholen dicht

19:18

De ANWB verwacht dat zijn Wegenwacht woensdag ongeveer 4700 pechmeldingen van gestrande automobilisten krijgt. Dat is zo'n 15 procent meer dan op een doorsnee woensdag. Alle cursussen en trainingen van medewerkers zijn geschrapt, zodat zoveel mogelijk mensen paraat staan, laat een woordvoerster weten.

De ANWB verwacht de grootste problemen in het oosten van het land, tussen Utrecht en de Duitse grens. Ook in het zuiden zijn er waarschijnlijk veel pechgevallen.

Voor dinsdag had de Wegenwacht ingeschat dat er ongeveer 4800 pechgevallen zouden zijn. Dat aantal lijkt te worden gehaald, en mogelijk komt het aantal uit op zo'n 5000. Automobilisten kampten vooral met lege of kapotte accu's, lekke banden na een botsing met een stoeprand en bevroren handremmen of ruitenwissers. Bij elektrische auto's waren de handgrepen soms vastgevroren en kwamen laadkabels niet los.