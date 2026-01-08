Buurvrouw Petra baalt van PSV-spandoek: 'Di kan nie hè!'

Is het een blunder of een bewuste actie van PSV om een nieuwtje aan te kondigen? Feit is dat het metershoge spandoek aan het Philips Stadion, met de verkeerd gespelde clubnaam PVS, flink wat stof doet opwaaien. Buurvrouw Petra kan het niet geloven en gaat hoogstpersoonlijk verhaal halen.

Iedereen die donderdag voorbij het stadion van PSV komt, kan niet om het metershoge spandoek heen. Maar wat staat er nu eigenlijk op? "PSV wenst je een sportief 2026", zegt Petra. Ze woont recht tegenover het stadion en komt net terug van boodschappen doen. Als ze de tekst nog eens goed leest, fronst ze haar wenkbrauwen. "Er staat PVS in plaats van PSV", gevolgd door een diepe zucht van Petra. ''Dat gaan we dus niet doen, hè. Dit is een hele grote fout, ooohhoo'', zegt Petra, die er ook wel om kan lachen.

"Als fan zijnde is het helemaal erg als ze het verkeerd spellen."

"Daar gaan we toch maar even een melding van maken, want dit klopt niet. Als fan zijnde is het helemaal erg als ze het verkeerd spellen."

Als een goede buur steekt Petra de weg over om naar de receptie van het Philips Stadion te gaan. Even doorgeven dat er een fout is gemaakt. Eenmaal buiten heeft ze goed nieuws. "Hij wordt voor de wedstrijd nog veranderd", doelt ze op het thuisduel van PSV komende zaterdag tegen Excelsior. "Ik zei 'di kan nie hè!'. Daar had ik gelijk in, zeiden ze.'' Toch kan Petra er nog steeds niet over uit dat er in grote letters PVS op het spandoek staat, dat ze vanuit haar woonkamer kan zien. ''Echt schandalig, maar op naar het kampioenschap'', besluit ze, terwijl ze weer richting huis loopt.

"PVS. Heerlijk, goede blunder."

Niet alleen Petra leest in eerste instantie over de spelfout heen. Bijna iedereen leest gewoon PSV. Pas bij een tweede blik valt het op: "PVS. Heerlijk, goede blunder", zegt voorbijganger Bart. "Dat ga ik op de foto vastleggen." Zijn voetbalvoorkeur verraadt waarom Bart er zo om kan lachen. ''Er is maar één club: Feyenoord.'' Maken die wel eens fouten? ''Te veel'', zegt Bart, die daar zelf ook hartelijk om kan lachen. Stadiondirecteur Sjors van den Boogaart baalt van het foute spandoek aan zijn stadion. ''Ja, dat is wel een vervelend verhaal. Waar gewerkt wordt, gaat af en toe ook iets mis. We zorgen ervoor dat het snel wordt opgelost'', zegt hij.

"Ergens is daar een heel stomme fout gemaakt. Dat soort dingen zijn wel heel vervelend."

Hoe het mis heeft kunnen gaan, weet hij niet. "Ik weet niet precies hoe dit kan. Wij hebben hier zoveel wisselingen met de UEFA en Champions leaguewedstrijden dat er dingen opgehangen en teruggehangen worden. Er wordt zoveel gedrukt en gedaan, ergens is daar een heel stomme fout gemaakt. Dat soort dingen zijn wel heel vervelend." Ondanks dat Van den Boogaart baalt, kan hij ook wel om de situatie lachen, want in Rotterdam en Amsterdam maken ze ook wel eens een foutje toch? "Zeker, zeker daar", lacht de stadion-directeur.

Later donderdagmiddag bleek de fout een reclamestunt te zijn.