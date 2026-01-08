Dak van bedrijf in Tilburg ingestort, mogelijk door sneeuw

Het dak van een bedrijf aan de Gesworenhoekseweg op industrieterrein Vossenberg in Tilburg is donderdagavond ingestort. Woensdag zakte al ongeveer 1000 vierkante meter van het dak in en ontstond er een scheur in een van de muren. Sindsdien was het dak van het 30.000 vierkante meter grote pand onstabiel en dreigde het verder in te storten.

De gemeente laat donderdagavond weten dat er na overleg met de Veiligheidsregio MIdden- en West-Brabant en de brandweer geen hulpdiensten naar het bedrijf zullen toe gaan. "Omdat de kans gisteren al bestond dat het dak zou kunnen instorten hebben wij toen al maatregelen genomen. Het gas en elektriciteit waren al afgesloten en het pand was ontruimd." Volgens een woordvoerder was er dan ook niemand aanwezig in het pand toen het dak het begaf. De eigenaar van het bedrijf is op de hoogte gebracht en zal samen met de verzekering bekijken welke vervolgstappen nodig zijn.

Dwarsbalk afgebroken

Medewerkers hoorden woensdagmiddag om iets voor vier uur een zucht wind door het pand gaan. Toen ze gingen kijken, zagen ze de muren krom staan en sloegen zij alarm. De brandweer vertelde dat er binnen een dwarsbalk was afgebroken, mogelijk door het pak sneeuw dat op het dak ligt. Hierdoor was het dak deels ingezakt en ontstond er en grote scheur in een van de muren. Omdat het hele pand instabiel was geworden, moest er ook een specialist komen kijken. Waar zijn sporthallen uit voorzorg dicht?

De gemeenten Waalwijk en Dongen sloten woensdag al verschillende sportaccommodaties vanwege de grote hoeveelheid ijs en sneeuw op de daken. Donderdag volgden de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Gilze-Rijen, Laarbeek, Land van Cuijk en Tilburg. Alle gemeenten hebben de voorzorgsmaatregel genomen om de veiligheid van sporters, bezoekers en medewerkers te waarborgen.

Het dak van het bedrijfspand in Tilburg is donderdagavond ingestort (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).