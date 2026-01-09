Lhbtiq+-organisaties protesteren online tegen omstreden gebedsgenezer

Twee Eindhovense lhbtiq+-belangenorganisaties, roepen op om in actie te komen tegen de kerkdiensten van Tom de Wal. De omstreden gebedsgenezer organiseert vrijdag de eerste dienst in een nieuwe kerk in Eindhoven. "Dit soort evenementen verspreiden het schadelijke idee dat lhbtiq+-mensen 'gepareerd' zouden moeten worden. Iets wat wij krachtig afwijzen."

Het gaat om de organisaties Queer040 en Eindhoven Pride. Zij verzetten zich tegen de diensten die in het weekend van 9, 10 en 11 januari worden georganiseerd door Goed Nieuws Eindhoven in het Van der Valk hotel. De leiders van Goed Nieuws Eindhoven zijn studenten van Tom de Wal. 'Genezen' en 'bevrijden'

De zogenaamde genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal door het hele land organiseert zijn omstreden, omdat hij mensen zou kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en mensen zou kunnen 'bevrijden' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit.

Dat laatste schiet in het verkeerde keelgat bij de lhbtiq+-belangenorganisaties Queer040 en Eindhoven Pride. "Zogenoemde genezingsdiensten doen alsof queer zijn een probleem is dat opgelost moet worden. Dat is niet alleen onjuist, maar ook schadelijk", stelt Johan Stribos, voorzitter van Queer040. "We horen nog te vaak hoeveel pijn en schade dit soort boodschappen aanrichten. Het idee dat je niet goed bent zoals je bent, kan diepen wonden slaan en daar mag geen enkel hotel een podium voor bieden."

Nieuwe kerk in Eindhoven Onder de naam Goed Nieuws Eindhoven starten twee leerlingen van de fulltime bijbelschool van De Wal een nieuwe kerk in Eindhoven. De start van de kerk wordt gevierd met twee genezingsdiensten en een kerkdienst komend weekend in het Van der Valk hotel in Eindhoven. Waar de wekelijkse kerkdiensten van Goed Nieuws Eindhoven gaan plaatsvinden, is vooralsnog onduidelijk. Het Van der Valk hotel liet aan Omroep Brabant weten dat er nog geen afstemming is geweest over terugkerende of toekomstige bijeenkomsten.

Digitale protestactie

Daarom schreven de organisaties gezamenlijk het Van der Valk hotel in Eindhoven aan. Eerder liet de commercieel manager van het hotel al aan Omroep Brabant weten dat zij geen standpunten innemen over 'de aard, overtuigingen of boodschappen van afzonderlijke evenementen of organisaties.' Queer040 en Eindhoven Pride kregen donderdag een soortgelijke reactie van het Van der Valk hotel. Daar laten de belangenclubs het niet bij. "We hebben gezamenlijk een digitale protestactie opgezet", zegt Stribos. Dus roepen ze hun volgers op om het hotel massaal te mailen. 'Vraag om opheldering en roep hen vooral op dit evenement te weren uit hun hotel', schrijft Queer040 op Instagram.